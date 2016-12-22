Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış törenine katılım sağladı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de, Mısır'da ve Irak'ta oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından notlar;

* Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, 81 vilayetten gelen değerli vatandaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız 4 milyar TL'lik 151 tesisin şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana'dan Batman'a Edirne'den Ağrı'ya kadar Türkiye'nin 4 bir köşesine yayılan eserler için herkese teşekkür ederim.

'16 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 200'E YAKIN DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ'

* Sözlerimin başında dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, ABD, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış'ın 102. yıldönümü. Sarıkamış'ta verdiğimiz şehitleri de rahmetle anıyoruz.

* 151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Bugün de tek bir törenle 4 milyar liralık yatırımı hizmete açıyoruz. Ziya Paşa ne diyor; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

* Ülkeyi yönettiğimiz 14 yıldır istismar siyaseti yerine, eser siyasetini tercih ettik. Birilerine inat gece gündüz çalıştık. Dikkat ederseniz biz trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya ulaştık bazıları tüm düğmelere aynı anda bastı. Kimileri ağaç, kimileri darbe, kimileri öz yönetimle bizi durdurmak istedi.

"KRİTİK DÖNEMDE DURMAYA KALKARSAK SEVR'E DÖNERİZ"

* Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı kritik dönemde durmaya kalkarsak Sevr' mahkum oluruz. Biz Lozan'la hala yaşayan ülkeyiz. Biz hala mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadele tek millet, vatan, bayrak, devlet mücadelesi. Suriye'de, Mısır'da ve Irak'ta oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar.

* Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.

'GELECEK ÇOK DAHA FARKLI OLACAK'

* Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Biz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Kendi eksiklerimizi, hatalarımızı elbette bir kenarı bırakmıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sonuçlar için gerekeni yapacağız. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama emanetlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

* Bu konularda durma duraksama söz konusu olmayacak. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Beka ve geleceğimizi güvence altına alma durumu ile karşı karşıyayız. Geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. İnşallah engelleri aşacağız. İşte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faliyetleri ortada, enerjide gayet iyi noktadayız. Birbirimizi Allah için sevelim. 2023, 2053, 2071'le gelecekte çok daha farklı bir Türkiye'nin inşası olacaktır.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;

* 2 gün önce 20 Aralık'ta dünyanın en derin tünelini, araçların geçeceği tüneli Asya ve Avrupa'yı birleştirerek hayata geçirdik. Alçak terör örgütleri ne yapmaya çalışırsa çalışsın bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecek. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen ihanet odaklarının yaptıklarına itibar etmiyoruz, pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey insanların moralini bozmak. Terörle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyor ki Türkiye geri vitese taksın. Hayır. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz.

'HAYATA KAST EDEN BU ALÇAKLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ'

* Türkiye'nin 2023 hedefleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada bugün toplu açılışını yaptığımız eserler bunun en güzel göstergesi. Ak Parti'den önce toplu açılışlar bir yana, temel atma için Bakanlar kıvrınıyordu. Hatta temellerin 2-3 kez atıldığı günler geride kaldı. O kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit ne de imkan var. 26'sında Pazartesi günü yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. Ilgaz Tünelleri hizmete girecek. Her birinin boyu 6,5 kilometre 2 tünel. 17 yılda 2,5 kilometre, 2,5 yılda 13 kilometre. İşte fark bu. Bolu Dağı Tüneli'ni biz tamamladık.

'ÜLKEMİZE HİZMET YOLUNDA KARARLILIĞIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

* Vatandaşlarımız yolların bölündüğü hayatların birleştiğini gördüğünde hizmet ne olduğunu anlıyorlar. Havayolunu halkın yolu olduğunu görünce ülke hizmetlerinin nereden nereye geldiğini görüyor. Bölge farkını ortadan kaldırdık iletişim alanında. Ülkemize hizmet yolunda kararlılığımız artarak devam edecek. İçerden dışardan moralimizi bozmaya çalışan bütün şer odaklarına karşı da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ak Parti döneminde 1 Türkiye 3'e katlandı. Hizmet hastane yol okul olarak baraj olarak millete geri dönüyor.

'EHLİYET KİMDEYSE DİREKSİYON ONDADIR'

* Siz Belediye Başkanlığınızdan beri Veysel Hoca da ben de sizinle beraberiz. O günlerde nasıl bir belediye devraldığımıza değinecek değilim. Öyle bir belediye ki iflas etmiş bir belediye siz orada bize bir şey söylediniz. İki şey önemli kaynak ve insan yönetimi dediniz. O çaresiz belediye bütün sorunların üstesinden geldi. Muhalefet diyor ki ehliyetsiz kadrolar iş başına geçti. Bu işler o yüzden başımıza geldi. Ben de onlara diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım vatandaş bize 3 Kasım'da ehliyeti verdi, direksiyona da oturttu. Sonrasında B sınıfından ağır vasıtaya çevirdiler. 2011'de daha çok güveniyorum dedi, 2015'de hep güveniyorum dedi, desteğini gösterdi. Yani ehliyet kimdeyse direksiyon ondadır. Yeni anayasamızda sürekli istikrarla ülkemizi büyütmeye, canla başla çalışacağız hizmet edeceğiz. Yeni anayasa ile koalisyon dönemlerini kapatarak yolumuza devam edeceğiz.

* Fatih Sultan gemileri karadan yürttü. Onun torunu Recep Tayyip Erdoğan, tünellerden geçirdi. Ecdadına layık olanlar çalışmaya üretmeye, insanımızın yolunu da gönlünü de yapmaya devam ediyor.