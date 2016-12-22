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Emekliye promosyon
İŞ-YAŞAM

Emekliye promosyonda son durum ne?

Başbakan Yıldırım, bugün-yarın promosyon müjdesini açıklayacak. 3 yıllık toplu verilmesi beklenen promosyon tutarının, maaşa göre değişebileceği belirtildi. Emeklilerin ödemeleri ise ay başından itibaren başlayacak

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:16:05 Güncelleme: 11:00:23

Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon gün sayıyor. Promosyon çalışmasının bu hafta tamamlanması planlanıyor. Emekliler heyecanla Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağı promosyon müjdesini bekliyor. Bankaların emeklilere promosyon ödemelerinin ise ay başından itibaren başlayabileceği belirtiliyor. Promosyonun karara bağlanmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol imzalayacak. Ardından emekli, promosyon verecek bankaya maaşını taşıyarak ödemesini alacak. Ancak promosyon tutarı 3 yıllık olacağı için emeklinin de ödemeyi almak için 'bu süre boyunca maaşını başka bankaya taşımayacağını' taahhüt etmesi gerekiyor. Bunun için emekli banka ile sözleşme imzalayacak. Ardından banka emekliye promosyon ödemesini yapacak.

TOPLU ÖDEME

3 yıllık promosyonun emekliye toplu olarak mı yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3 eşit taksitte mi ödeneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak ağırlıklı olarak 'toplu ödeme' formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Promosyonun her emekli için aynı tutarda mı olacağı yoksa maaşa göre mi değişeceği konusu da bankalarla yapılacak son görüşmede kesinlik kazanacak. Ancak maaşa göre promosyon ihtimalinin daha güçlü olduğu; 'aylığı bin liraya kadar olanlar', 'aylığı bin ile 2 bin lira arasında olanlar' ve 'aylığı 2 bin liranın üzerinde olanlar' şeklinde 3 farklı tutar belirleneceği ifade ediliyor. Tüm bu konular, özellikle de promosyon tutarının ne kadar olacağı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle, promosyon tutarında da artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta Başbakan Yıldırım'ın bankalarla promosyon pazarlığına oturması ve sonuca varılması bekleniyor.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 6 saat önce
    8 ay önce emekli oldum 970 tl maaş alıyorum...
  • Misafir 8 saat önce
    yanlış hatırlamıyor isem 1 maaş vaad etmişlerdi
  • Misafir 9 saat önce
    Emekliye promosyon inşallah yalan olmaz sözünüzün erisinizdir
  • Misafir 9 saat önce
    Bırakın emekli olmayı bu ülkede is bulabilmek bile büyük bir mucize
  • Misafir 9 saat önce
    Başbakan isterse herşey olur Neyin pazarlığını yapıyorlar
  • Misafir 9 saat önce
    İşin garibi emeklilerin çoğu devlet bankalarından maaş alıyor. Yani sen kendi bankana söz geçiremiyorsun gibi bir durum oluşuyor (sürecin kaç senedir devam ettiğini düşünürsek)
  • Misafir 10 saat önce
    Ne yapsa yaranamayacak bu adamlar belli. promosyon adinda havadan para koparicaklar bankalardan insanlar icin. Bunu bile elestirenler var. Elestirenler bi emekliye sorsun once ne dusunur diye
  • Misafir 10 saat önce
    emekli maaaşına ve asgari ücrete iyi zam yapmazsa, yeni anayasa seçimlerinde gümler, erken seçim kapıda
  • Misafir 12 saat önce
    nasreddin hocanın pauk hesabı gibi
  • Misafir 12 saat önce
    emeklilerle alay etmenin sonuna gelinmiş,yumurta sıkışmış bakalım ne olacak..
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