CarrefourSA'da bu yılın teması nar

Yılbaşının olmazsa olmazı hindiden, Türk mutfağının seçme lezzetlerine, yeni yıl aksesuarlarından çocuklar için oyuncaklara kadar farklı ürünlerle CarrefourSA, 2017’yi karşılamaya hazır.

CarrefourSA, bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor. Geçen sene gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiye, CarrefourSA’da satılan biletlerden birine isabet etmişti.

Perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, yaklaşan 2017 yılını hipermarketlerinden süpermarketlerine, minilerden gurmelere kadar tüm marketlerinde nar meyvesinin simgelediği bereket ve bolluktan yola çıkarak birlik, beraberlik, bolluk, bereket ve iyi şans temennileriyle karşılıyor.

CarrefourSA, yılbaşının olmazsa olmazı kızarmış hindiden, kestane, portakal, mandalina, kuruyemiş, meze gibi yeni yıl sofrasını oluşturan seçme lezzetlere, yeni yıl aksesuarlarından çocuklar için oyuncaklara kadar farklı ürünlerle 2017’yi karşılamaya hazır.

Geçen sene Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiyeyi isabet ettiren CarrefourSA, bu yıl da Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.

HAKAN ERGİN: HER YENİ YIL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “ne lazımsa” diyerek ürün ve hizmetleriyle tüketiciler nezdinde 23 yıldır güveni simgelediklerinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

“Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğindedir. 2016 yılını geride bırakıp 2017 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, tüketicilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Bu doğrultuda da hiperin yanı sıra süper, mini ve gurme market formatlarımızla erişilebilirliğimizi artırıp farklı ihtiyaçlara cevap verir konuma geldik. Yeni yılda bir adım öteye geçerek marketlerimizde adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacağız. CarrefourSA olarak tüm Türkiye’ni yeni yılını kutlarız.”

Ailelerin ve arkadaşların bir araya gelerek yeni yılı kutladıkları yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri ile yeni yılı anımsatan aksesuarlar, CarrefourSA marketlerindeki yerini aldı.

Yılbaşı öncesinde kurulan çam ağacı, rengârenk süslemeler, maskeler, şapkalar ve olmazsa olmazların başında gelen tombala oyunu, raflardaki yerini alırken kestaneden mandalinaya, kuruyemişten Türk mutfağını birbirinden lezzetli yemekleri, sofralardaki yerini bekliyor. CarrefourSA, yılbaşı sofralarının ana yemeği olarak kabul edilen hindi için sipariş almaya başladı. Kızarmış Bütün Hindi Seti, 119 TL’den ve Doldurulmuş Bütün Hindi Seti de 139 TL’den müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hindi siparişleri, 28 Aralık’a kadar verilebiliyor.

CarrefourSA, yılbaşında çocukları da unutmayarak, oyuncak raflarını her yaştan çocuğun keyifle oynayacağı oyuncaklarla doldurdu.

TALİH KUŞU BU YIL DA CARREFOURSA'LARDA TALİHLİSİNİ ARIYOR

Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde CarrefourSA bu yıl da, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı yaratıyor. Geçen sene CarrefourSA’larda satılan Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinden birine, ikinci en büyük ikramiye isabet etmişti.

CARREFOURSA'DAN #YENİYİLDANAR TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

2017 yılını nar meyvesinden aldığı ilhamla karşılayan CarrefourSA, 12 – 31 Aralık tarihleri arasında #yeniyildanar temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Sosyal medyada #yeniyildanar ve #carrefoursa hashtaglerinin yanı sıra kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile birlikte sosyal medyada nar temalı fotoğraf paylaşanlar, büyük ödülü kazanmaya aday oluyor.

Yarışma kapsamında birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, dördüncü ve beşinciye 1000 TL değerinde puan verilecek. Fotoğraflar, 2 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında seçildikten sonra 18 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile katılan tüm müşterilerin kartlarına 19 Ocak 2017 tarihinde 5 TL değerinde puan yüklenecek.