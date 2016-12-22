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IKEA 50 milyon dolar tazminat ödeyecek

İsveçli mobilya ve ev aksesuarları devi IKEA, son iki yılda 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyerler için 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:26:13 Güncelleme: 12:34:27

İsveçli mobilya ve ev aksesuarları devi IKEA son iki yılda 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyerler için 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. IKEA altı ay önce bu şifonyerlerin toplanacağını duyurmuştu. NTV'de yer alan habere göre IKEA'nın Türkiye'deki internet sitesine göre kolayca devrildiği için çocukların ölümüne sebep olan MALM serisi şifonyerler Türkiye'de satılmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen mobilya ve ev aksesuarları mağazalarından IKEA üç çocuğun ölümüne neden olan şifonyerlerle ilgili kendisine açılan davada tazminat ödemeyi kabul etti. Yaşları bir ile iki arasında değişen üç çocuğun ailesine IKEA tarafından ödenecek tazminat ise 50 milyon dolar. IKEA ayrıca çocuklar adına hastanelere 50'şer bin dolar bağışta bulunacak. 50 milyon dolarlık tazminat üç aile arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak.

IKEA son iki yılda yaşanan ölümlerin ardından yaklaşık altı ay önce MALM serisi şifonyerlerin dünya genelinde toplanmasına karar vermişti. IKEA dünya genelinde toplanacak 29 milyon adet şifonyer için geri ödeme yapılacağını da duyurmuştu.

SON İKİ YILDA ÜÇ ÇOCUK ÖLDÜ

ABD'de son iki yılda Malm serisi şifonyerin kolayca devrilmesi nedeniyle üç çocuk mobilyaların altında kalarak öldü. İki yıl önce hayatını kaybeden iki yaşındaki Curren Collas'ın annesi, "Şifonyerlerin duvara monte edildiğini daha önce duymamıştım. Bu ürünlerin kolayca devrilmemesi gerekiyor" dedi.
22 aylıkken hayatını kaybeden Janet MCGee'nin annesi Janet, "Bizim dayanmak zorunda kaldığımız acının başka ailelerin de başına gelmesini istemiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TESTLERİ GEÇEMEDİ

Şifonyerlerde yapılan güvenlik testinde MALM serisi başarısız oldu. Standartlara göre şifonyerlerin çekmeceleri 25 kilogram ağırlıkla devrilmeden açılabilmeli. Yapılan testler MALM serisi şifonyerlerin çok daha azında bile devrildiğini gösterdi.

ABD'DE KALDIRILDI TÜRKİYE'DE SATILMAYA DEVAM EDİYOR

Malm serisi şifonyerler dünya genelinde son 13 yılda 65 milyon adet sattı. ABD'de satışı durdurulan ve IKEA'nın ülkede satış yapan internet sitesinden kaldırılan Malm serisi ürünleri, IKEA Türkiye'nin internet sitesinden satılmaya devam ediyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 dakika önce
    50 milyon dolar 0 çocukları geri getirir mi ???
  • Misafir 12 dakika önce
    o kayın ağacı üretimden kalkmış. Biz İkea yı kurumsal bir firma, hassasiyeti ve prestiji olan bir firma sanıyorduk !!!! Üzüldüm ..Bu acı haber her şeyi bitirdi !!!
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