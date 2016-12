Faruk Çelik: Sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen "Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği" konulu çalıştaya katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaptığı konuşmada, tohum çalıştayının, turizm kadar tarım şehri de olan Antalya'da düzenlenmesini anlamlı bulduğunu söyledi.



"Milli Tarım" projesinin önemine değinen Çelik, onun için bugün tarımın temel konularından birisi olan tohumu masaya yatırdıklarını söyledi.



"Tohum yoksa tarımdan bahsedilemez, işin başlangıç noktası tohum." diyen Çelik, stratejik bir alan olan tarımda, tohumun en önemli stratejik unsur durumunda bulunduğunu kaydetti.



Bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Günümüzde gerek gıda güvenliği gerek üretim alanlarının daralması, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı neticesinde tohumculuk sektörü daha da önem kazandı. Türkiye, 147 milyar liralık tarımsal hasılaya ulaştı, 16,8 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdi. Bunlar önemli başarılar. 2050 yılında yüzde 60 daha tarımsal hasıla artışı gerekiyor. Bunun için daha çok işler yapmalıyız." diye konuştu.



Tohum olmazsa tarımın da olmayacağını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Her dönemde tarım arazilerimizin daraldığını görüyoruz. Bunun için kalan ovalarımızı koruma konusunda çalışma yapıyoruz. 136 ova, tarımsal sit alanı ilan ediliyor. Araştırmalar devam ediyor. Koruma altına alınan ova sayısı 200'ü aşacak. 2018'de sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak. Yağmurlama ve damlama sistemi kurmayanlara da destek verilmeyecek. Çünkü kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Her karış toprağı ekeceğiz. Gerekli yasal düzenleme Bakanlar Kurulundan çıkıyor. 'Arazi benim, ekmiyorum' demek yok. Ekilecek arkadaş. Bu senin değil, 79 milyonun yeri. Bu araziyi keyfi kullanma şansına sahip değilsin. Her karış toprağı ekeceğiz, değerlendireceğiz."

