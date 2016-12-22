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KOSGEB desteğine 200 binden fazla başvuru

TESK Genel Başkanı Palandöken: KOSGEB tarafından KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık krediye 200 bini aşkın müracaat oldu. KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:41:06 Güncelleme: 15:02:54 AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına 200 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, "KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz destek için 200 bini aşkın müracaat yapıldığını bildirdi.

KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak ve verilecek krediden faydalanmak için bu soğukta kuyruklarda bekleyen 200 bini aşkın insanın emeğinin boşa gitmemesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 50 bin liralık krediden faydalanmak için başvuran her esnafa şans verilmesinin ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını vurguladı.
 
Palandöken, başvuruda bulunup kredi alamayan esnafa 2017'nin başında yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının önünün açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Verilecek para hibe değil kredi. Söz konusu para kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir başka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakın vatandaşımızı uzaktan yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuz ekonomik gelişmeler sebebiyle esnafımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde beklemektedir."

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YORUMLAR 8
  • Misafir 7 saat önce
    Bu başvuranların çoğunluğu açgözlü, kendini uyanık zanneden bir zihniyete mensuptur. Gözleri doysun o varyemezlerin.
  • Misafir 7 saat önce
    adam konut kredi çekeceğine kosgep kredisi çekiyor ev alıyor. kredi alanların parayı ne yaptıkları soruşturulmalı.
  • Misafir 7 saat önce
    Saat 11 de dosyamı verdim alşam 4 de kredinin çıkmadığı belli oldu bu sürat neden ?
  • Misafir 7 saat önce
    200 bin başvuru içinde 195 bin'in bu krediye ihtiyacı yok :)
  • Misafir 7 saat önce
    çocuğuna çocuğuna araba almak için alanlar da var
  • Misafir 8 saat önce
    21. Yüzyıldayız milleti soğukta bekleteceğinize başvuruları internetten alın kimse mağdur olmaz.
  • Misafir 8 saat önce
    40 MİLYON YOKSULUN OLDUĞU MEMLEKETTE BU BAŞVURU NORMAL
  • Misafir 8 saat önce
    kredi kartı borcu ödemek için alanlar var
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