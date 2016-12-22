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Garanti Bankası'nda Nafiz Karadere ve Onur Genç istifa etti

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nafiz Karadere ve Onur Genç'in istifası ile söz konusu pozisyonlarda değişikliğe gidildiğini duyurdu

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:46:26 Güncelleme: 14:47:40 Reuters

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Genel Müdür Vekili ve Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Genç ile KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere 31 Aralık itibarıyla görevlerinden istifa etti. Açıklamaya göre, Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Cemal Onaran 1 Ocak 2017 itibarıyla KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak. Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan Mahmut Akten ise aynı tarih itibarıyla Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak. Görevinden istifa eden Genel Müdür Vekili Onur Genç ise, 2017 ilk çeyreğinde görevi üstlenmek üzere Garanti Bankası hissedarı BBVA'nın ABD'de faaliyet gösteren BBVA Compass Bankası'na Genel Müdür olarak atandı

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