İpragaz CEO Selim Şiper Bloomberg HT'de

LPG VE Gaz pazarı 2016'da nasıldı ve Dağıtım Sektörü için neler söylersiniz?



2016 yılı genel sektörde gayet iyi başladı, ilk 6 aylık sektör performansı hem fiyatların aşağa doğru yönlenmesi hem de Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden gelişen tüketim artışları güzel bir yıla işaret ediyordu..Ama Ağustos ayından itibaren tüketimde bir yavaşlama oldu ama neresinden bakarsanız bakın yıl sonu için koyduğumuz hedefleri yakalayacağız.

Bizim bu yılki ciromuz 1 milyar doların civarında olacaktır ki düşmüş fiyatlara rağmen..Bizim elektrik, LNG gibi ürün çeşitlendirmesine gittiğimiz için hedeflerimizi tutturduk.



2017 nasıl olacak, Ne kadarlık bir Pazar büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyorsunuz?



Üzerinde çoktandır çalıştığımız bir şirket satın alması gerçekleştirdik, ve bu bize tüplü pazarda %5 pazar payı daha kazandırdı, yani %30 pazar payına yaklaşarak 2.'lik konumumuzu korumuş olduk.

2017 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz, "GO" markasıyla biz Akaryakıt pazarına girdik, bunu geliştirmek için çalışmalarımız var, Elektrik işimizi olabildiğince yani mevzuat izin verdikçe geliştirmek istiyoruz, ve düşüşe rağmen LPG rakamlarımızı tutturmayı istiyoruz. Otogaz Pazarı ki esas LPG pazarı için önemli, inşallah geçen yıldan yüzde 2-3 artışla bitirecek ki biz Ağustos ayına kadar yüzde 5-6 büyümeyle geldik ama maalesef ondan sonra bir azalma söz konusu.



LPG'de Türkiye'nin rekabetçiliği nasıl?



Dünyada LPG üretimi %4.5 artmış 2014'ten 2015'e, 2016 yine %5'lik bir üretim artışı olacağını öngörüyoruz. Tüketimde de yaklaşık %3.5-4'lük büyüme oldu 2015'te, bunun da bu yılda paralel şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz.

LPG'li araç kullanımı açısından Türkiye Dünya birincisi, Otomobillerin %40'ı LPG kullanıyor ve dünyada başka bir yerde böyle bir oran yok, burda hem benzine göre fiyat açısından bir tasarruf söz konusu, ama keşke asıl çevreci özelliklerinden dolayı kullanılsa.



Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmalar sektörü nasıl etkiledi?



Bzi şu anda 2009 2010 yılındaki rakamlara satıyoruz LPG'yi enflasyon vs..rağmen, ama sanki %10'luk bir LPG fiyat artışı da ufukta gözüküyor..TL'nin de dövize olan değer kaybından dolayı biz fiyatlarımızı buna göre güncelleştirme durumunda kaldık Kasım ayında 2-3 kez.Biz arzu etmiyoruz bu fiyat artışlarını, vatandaşın tüketim iştahı azalıyor.



Sektördeki Vergiler hakkındaki yorumunuz nedir?

Bu hep gündeme getirdiğimiz bir konu, Dünyada LPG'deki en yüksek vergi Türkiye'de alınır, Otogaz tüketimi bizde çok yüksekolduğu için, otomotiv yakıtı ağırlıklı bir vergilendirme yapısı var. Bu tabi tüplü LPG'yi de etkiliyor..Bugün aldığınız her tüpün %40'ını vergi olarak ödüyorsunuz. Türkiye'de LPG'nin ev kullanımından bahsediyorum Özel Tüketim Vergisi Doğalgaza göre 40 misli fazladır.



Akaryakıt Dağıtımdaki hedefleriniz neler? Petrol Ofisi'nin alımıyla ilgileniyor musunuz?



Bizim sektörümüzle ilgili ne olursa ilgileniriz, fakat biz Petrol Ofisi sürecini herhangi bir teklif aşamasına taşımadık, Akaryakıt pazarı çok dinamik, biz bu sektöre "GO" markasıyla girdik burdaki amacımız Otogaz satabilmek ve Akaryakıt Dağıtım işinin başarılı bir şekilde yapabileceğimizi göstermekti.

Burada çok büyüme gibi bir hedefimiz yok, biz saygın ve düzgün büyümek istiyoruz. Akaryakıt Dağıtımda Türkiye büyüyen bir pazardır ve Yabancı ilgisi her zaman olacaktır.