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Ürdün ile Türk şirketlerinden
İŞ-YAŞAM

Ürdün ile Türk şirketlerinden "su" anlaşması

Türk şirketleri Mapa ve Özaltın, Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı ile Vadi el-Arab Barajı'ndaki suyun ülkenin kuzeyine dağıtımı için anlaşma imzaladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:42:42 Güncelleme: 21:48:27 AA

Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı ile Türk şirketleri Mapa ve Özaltın'ın, Vadi el-Arab Barajı suyunun ülkenin kuzeyindeki kentlere iletilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Ürdün Su ve Sulama Bakanı Hazım en-Nasır, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın kuzeydeki illerin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen ulusal stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Ulusal stratejinin toplam 350 milyon dolarlık 6 projeden oluştuğunu ve bunun sonuncu proje olduğunu aktaran Nasır, Vadi el-Arab'ın suyunun Kral Abdullah Kanalı ile Irbid'deki Huffa ve Zübde depolarına aktarılacağını kaydetti.

Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği 125 milyon dolara mal olacak ve 2018 sonunda hizmete girecek projeyle Suriyeli mültecilerin çoğunlukta olduğu kentlerin su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Irbid'deki Vadi el-Arab Barajı'nın toplam 20 milyon metreküp su depolama hacmi bulunuyor. Irbid, Aclun, Ceraş ve El-Mefrak kentleri, 4 yıldır yaşanan göçler nedeniyle su sıkıntısı çekiyor.

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