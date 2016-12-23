İŞ-YAŞAM HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Memur emeklileri
İŞ-YAŞAM

Memur emeklileri ikramiye farkı için başvurular başlıyor

Memur emeklileri ikramiye farkı için gün sayıyor. Yasa çıkar çıkmaz, başvurular başlayacak. 7 bin 500 liraya kadar olan kısım da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek

23 Aralık 2016 Cuma, 09:17:43 Güncelleme: 10:06:40

Kamudan 30 yılı aşan hizmetle emekli olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık 408 bin kişiye ek ödeme için geri sayım başladı. 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılmasını sağlayacak düzenleme, Meclis gündeminde. Bu ay bitmeden düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Ardından başvurular alınacak ve ödeme süreci başlayacak.

TARİHE DİKKAT!

Hak sahiplerinin, ikramiye farkını alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek yok. Bu kişiler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvuru yapmış sayılacak. İkramiye farklarının ödemesi 2 taksitte yapılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.

35 YILA 5 YILLIK ÖDEME

30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak. Ödenecek tutar, memurun görevden ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden, aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye de o kadar yüksek olacak. Yasanın bu ayın sonuna kadar çıkması bekleniyor. Hemen başvuranlar için de ilk ödeme Mart ayında gerçekleşecek. Daha sonraki ödeme için 2017 yılının Mart ayı beklenecek. Ancak bir yıllık yasal faiz de eklenecek.
 
Takvim

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    neden hep memur düşünülüyor?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İş Mahkemeleri Kanunu taslağı ile uyuşmazlıklarda yeni dönem başlayacak
İŞ-YAŞAM

Çalışma hayatında yeni dönem

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 yıllık hayal gerçek oluyor!
Türkiye ve Rusya arasında yeni tarifeli seferler başlayacak
İŞ-YAŞAM

Türkiye ve Rusya arasında önemli gelişme!
Yurtdışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı
İŞ-YAŞAM

İnternetten alışverişe fren!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"Durmaya kalkarsak Sevr'e döneriz"
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
İŞ-YAŞAM

Yumurta kabuğundan öyle bir şey yaptı ki!
Ülker Bisküvi'nin 71.8 milyon adet hissesi Pladis'e satılacak
İŞ-YAŞAM

YILDIZ HOLDİNG PLADİS'E ÜLKER HİSSESİ SATACAK!
Sicil affı geliyor, kara listeler temizleniyor!
İŞ-YAŞAM

KARA LİSTE TARİH OLACAK!
Sivas'ta çalışma saatleri değişti
İŞ-YAŞAM

O İLDE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Hindistan'daki banknot sıkıntısı onlara yaradı
İŞ-YAŞAM

İNTERNETTEN PARA SATIYORLAR
BBK, 22 sene sonra geri döndü
İŞ-YAŞAM

22 YIL SONRA RESMEN TÜRKİYE'DE!
Erken emeklilik için 5 formül
İŞ-YAŞAM

BU 5'İNİ YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme