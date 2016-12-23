İŞ-YAŞAM HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Bank of Bahrain and Kuwait
İŞ-YAŞAM

BBK, 22 sene sonra geri döndü

Körfez’in finans merkezi Bahreyn’in, bireysel ve ticari bankacılıktaki lider bankası Bank of Bahrain and Kuwait, Türkiye’deki temsilciğini resmen açtı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:14:31 Güncelleme: 10:23:00

1994 krizinin ardından Türkiye’deki bankacılık lisansını iade ederek evine geri dönen Bahreyn’in, bireysel ve ticari bankacılıktaki lider bankası Bank of Bahrain and Kuwait (BBK), 22 sene sonra Türkiye’de yeniden yerleşik düzene geçti. Dünya'dan Ece Ceyhun'un haberine göre bu defa temsilcilik açan BBK, son 7-8 senedir de Türk bankalarının sendikasyon kredilerine aktif olarak katılan bir bankaydı.

BBK Türkiye Ülke Müdürü Bilgün Gürkan, “Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan BBK’nın öncelikli amacı iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı olarak yatırımların artması. Türkiye önümüzdeki dönemde Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin için Avrupa’ya açılacakları bir kapı olacak. Biz de temsilcilik ofisimizle hem pazarı araştıracak, hem fırsatları değerlendireceğiz” dedi.

EN STRATEJİK ÜLKE TÜRKİYE

Bilgün Gürkan, Bahreyn’in en büyük ticari bankası olma unvanına sahip olan BBK’nın bölgesel finansal hizmetlerde lider banka olma vizyonu olduğunu anlatırken, “BBK’nın merkezi Bahreyn’de. Dubai gibi Körfez’in önemli lokasyonlarında temsilcilik ya da şubeleri var. Hindistan’da şubeleri var. Bu bölgede bankacılıkta önemli potansiyel gördükleri içinde Türkiye’de temsilcilik açmaya karar verdiler. Türkiye’yi bölgenin en stratejik noktası olarak değerlendiriyorlar. Bu nedenle de Türkiye fokusları artmış durumda” açıklamasını yaptı.

Kendisini bölgesel oyuncu vizyonu ile konumlayan BBK’nın önümüzdeki dönemde finansal sektörde gelecek fırsatlara da açık olduğunu Gürkan, “BBK’nın geniş bir iştirak portföyü var. Türkiye’de finansal ürün zenginliği var. Önümüzdeki dönemde farklı finansal alanlara yatırım yapmayı düşünebilirler” diye konuştu.

45 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

BBK’nın Türkiye adımı 45 yıllık geçmişe sahip bankanın ismini Bahreyn’in dışına taşıma çalışmalarının bir parçası. Kuveyt’te de bir şubeye sahip olan bankanın ayrıca, Hindistan’da, Mumbai, Haydarabad, Aluva (Kerala) ve Yeni Delhi’de 4 şubesi ve Dubai – BAE’de bir temsilciliği bulunuyor. BBK, Uluslararası Bankacılık Departmanı üzerinden fiziksel olarak varlığının olmadığı Orta Doğu, Asya, Avrupa ülkelerinde de müşterilerine hizmet veriyor, sahip olduğu iştirakler ve ortaklıkları aracılığıyla diğer coğrafi alanlara da yayılıyor.
Dünya

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yurtdışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı
İŞ-YAŞAM

İnternetten alışverişe fren!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"Durmaya kalkarsak Sevr'e döneriz"
Yumurta kabuğuyla kağıt yaptı
İŞ-YAŞAM

Yumurta kabuğundan öyle bir şey yaptı ki!
KOSGEB desteğine 200 binden fazla başvuru
İŞ-YAŞAM

Rekor başvuru!
JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor
İŞ-YAŞAM

JFK'de gözleme hamburger savaşı!
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası TL’ye geçiyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankadan TL'ye büyük destek!
Ülker Bisküvi'nin 71.8 milyon adet hissesi Pladis'e satılacak
İŞ-YAŞAM

YILDIZ HOLDİNG PLADİS'E ÜLKER HİSSESİ SATACAK!
Memur emeklileri ikramiye farkı için başvurular başlıyor
İŞ-YAŞAM

BU AY BİTMEDEN YASALAŞACAK!
Sivas'ta çalışma saatleri değişti
İŞ-YAŞAM

O İLDE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Erken emeklilik için 5 formül
İŞ-YAŞAM

BU 5'İNİ YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUYOR!
Hindistan'daki banknot sıkıntısı onlara yaradı
İŞ-YAŞAM

İNTERNETTEN PARA SATIYORLAR
BBK, 22 sene sonra geri döndü
İŞ-YAŞAM

22 YIL SONRA RESMEN TÜRKİYE'DE!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme