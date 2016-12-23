BBK, 22 sene sonra geri döndü

1994 krizinin ardından Türkiye’deki bankacılık lisansını iade ederek evine geri dönen Bahreyn’in, bireysel ve ticari bankacılıktaki lider bankası Bank of Bahrain and Kuwait (BBK), 22 sene sonra Türkiye’de yeniden yerleşik düzene geçti. Dünya'dan Ece Ceyhun'un haberine göre bu defa temsilcilik açan BBK, son 7-8 senedir de Türk bankalarının sendikasyon kredilerine aktif olarak katılan bir bankaydı.



BBK Türkiye Ülke Müdürü Bilgün Gürkan, “Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan BBK’nın öncelikli amacı iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı olarak yatırımların artması. Türkiye önümüzdeki dönemde Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin için Avrupa’ya açılacakları bir kapı olacak. Biz de temsilcilik ofisimizle hem pazarı araştıracak, hem fırsatları değerlendireceğiz” dedi.



EN STRATEJİK ÜLKE TÜRKİYE



Bilgün Gürkan, Bahreyn’in en büyük ticari bankası olma unvanına sahip olan BBK’nın bölgesel finansal hizmetlerde lider banka olma vizyonu olduğunu anlatırken, “BBK’nın merkezi Bahreyn’de. Dubai gibi Körfez’in önemli lokasyonlarında temsilcilik ya da şubeleri var. Hindistan’da şubeleri var. Bu bölgede bankacılıkta önemli potansiyel gördükleri içinde Türkiye’de temsilcilik açmaya karar verdiler. Türkiye’yi bölgenin en stratejik noktası olarak değerlendiriyorlar. Bu nedenle de Türkiye fokusları artmış durumda” açıklamasını yaptı.



Kendisini bölgesel oyuncu vizyonu ile konumlayan BBK’nın önümüzdeki dönemde finansal sektörde gelecek fırsatlara da açık olduğunu Gürkan, “BBK’nın geniş bir iştirak portföyü var. Türkiye’de finansal ürün zenginliği var. Önümüzdeki dönemde farklı finansal alanlara yatırım yapmayı düşünebilirler” diye konuştu.



45 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP



BBK’nın Türkiye adımı 45 yıllık geçmişe sahip bankanın ismini Bahreyn’in dışına taşıma çalışmalarının bir parçası. Kuveyt’te de bir şubeye sahip olan bankanın ayrıca, Hindistan’da, Mumbai, Haydarabad, Aluva (Kerala) ve Yeni Delhi’de 4 şubesi ve Dubai – BAE’de bir temsilciliği bulunuyor. BBK, Uluslararası Bankacılık Departmanı üzerinden fiziksel olarak varlığının olmadığı Orta Doğu, Asya, Avrupa ülkelerinde de müşterilerine hizmet veriyor, sahip olduğu iştirakler ve ortaklıkları aracılığıyla diğer coğrafi alanlara da yayılıyor.

Dünya

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER