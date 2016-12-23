İŞ-YAŞAM
Hindistan'daki banknot sıkıntısı onlara yaradı
23 Aralık 2016 Cuma, 10:34:55 | Güncelleme: 10:40:04
Hindistan'da banknotların piyasadan çekilmesiyle ülkede nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumu bir fırsata çeviren Snapdeal isimli online satış platformu kullanıcılarına nakit satıyor
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Hindistan'da hükümet piyasada bulunan paraların yüzde 86'sını tedavülden kaldırma kararı almıştı.
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Bu kararın ardan nüfusu bir milyarı geçen ülkede nakit sıkıntısı baş gösterdi.
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8 Kasım tarihinde paraların tedavülden kaldırılmasıyla Hindistanlıların çoğu para çekebilmek için banka önlerinde beklemeye başladı.
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Bu durumu bir iş modeline çeviren Snapdeal, Cash@Home adını verdiği yeni hizmetine başladı.
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Bu hizmette kullanıcılar 2 bin Hindistan rupisine (yaklaşık 100 lira) kadar nakit para satın alabiliyor.
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Özel kuryeler kullanıcıların satın aldıkları bu paraları kapıya kadar götürüyorlar.
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Bu hizmetin karşılığında 1 rupi bedel (5 kuruş) talep eden şirket yoğun ilgiden memnun olduğunu açıkladı.
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Nakit parayı satın alanlar ödemeyi banka havalesi ya da kredi kartıyla yapabiliyor.
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Hükümet bu kararı, kara para, vergi kaçırma ve sahte banknot kullanımını önlemek için aldığını açıklamıştı.
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