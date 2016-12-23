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Hindistan'daki banknot sıkıntısı onlara yaradı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:34:55

Hindistan'da banknotların piyasadan çekilmesiyle ülkede nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumu bir fırsata çeviren Snapdeal isimli online satış platformu kullanıcılarına nakit satıyor

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    Hindistan'da hükümet piyasada bulunan paraların yüzde 86'sını tedavülden kaldırma kararı almıştı.

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    Bu kararın ardan nüfusu bir milyarı geçen ülkede nakit sıkıntısı baş gösterdi.

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    8 Kasım tarihinde paraların tedavülden kaldırılmasıyla Hindistanlıların çoğu para çekebilmek için banka önlerinde beklemeye başladı.

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