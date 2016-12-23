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Sicil affı
İŞ-YAŞAM

Sicil affı geliyor, kara listeler temizleniyor!

Kredi, kart, çek, senet borcunu ödeyemedikleri için kara listeye giren ve bu yüzden 5 yıl boyunca bankalardan ‘ret’ cevabı alanlara müjde. Meclis’e sunulan yasa tasarısına göre; tüm siciller temizlenecek, ‘kara liste’ tarih olacak

23 Aralık 2016 Cuma, 10:42:55 Güncelleme: 10:47:11

Hükümet, borcunu yasal süresi içinde ödemediği için takibe düşen bu yüzden de kara listeye alınan yüz binlerce şirketin, esnafın ve şahsın kredi sicilini temizlemek için düğmeye bastı. Torba yasaya eklenen düzenleme 2017 itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki sicil affından kim, nasıl yararlanacak? Ne kadar süre tanınacak? Borç peşin mi ödenecek? Yasa tasarısının içeriği ve merak edilen tüm konuları sizler için hazırladık...
 
KREDİYE ULAŞMAK ZORDU!

Kredi, kredi kartı borçlarını ve çeklerini yasal süresi içinde ödeyemeyenler bankaların gözünde ‘sicili bozuk’ olarak değerlendiriliyor. Bir başka deyişle bu kişiler ‘kara listeye’ alınıyor. Kara listeye girenlerin bir daha bankadan kredi, kredi kartı veya çek defteri alması neredeyse imkansız. Bozuk sicil kayıtları 2009’da çıkarılan afla Merkez Bankası tarafından silinmişti. Ancak bankalar kendi kayıtlarını tutmaya devam etti.
 
13.8 MİLYONA DOKUNACAK

Şimdi banka kayıtlarını da içeren bir sicil affı gündemde. Yasa tasarısı geçen hafta Meclis’e sunuldu. Türkiye ticaretinde beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen sicil affı ile 11.5 milyon kişi ila 2.3 milyon şirket kara listeden çıkacak. Bunun için yasa çıktıktan sonra şahısların ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekiyor. Bankalar borcunu ödeyeni kara listeden çıkaracak.
 
EN ÇOK ESNAF BEKLİYOR!

Daha önce çıkarılan sicil affına rağmen bankalar kendi kayıtlarını tutunca en çok esnaf mağdur olmuştu. Acil ihtiyacı ya da yatırımı olan esnaf, bankalardan her seferinde eli boş döndü. Sicili bozuk olan esnaf krediye bir türlü ulaşamadı. Hatta devlet destekli faizsiz krediyi dahi alamadı. Siciller temizlenince esnaf, can suyu niteliğindeki kredilere ulaşabilecek.
 
SÜRE 90 GÜN!

Vadesi gelen kredi borcu 90 gün içinde ödenmezse bankalar, yasal takip sürecini başlatıyor. Böylece kara listeye girmiş oluyorsunuz. Dana önce Merkez Bankası tarafından tutulan sicil bilgileri, 2011’de çıkarılan kanunla Bankalar Birliği bünyesindeki ‘Risk Merkezi’ne devredildi. Banka müşterilerinin risk bilgileri bu merkezde toplanıyor ve söz konusu bilgiler bu kuruluşlarla, gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle paylaşılıyor.
 
KİMLER YARARLANACAK?

■Kredi kartı, tüketici kredisi borcu olan tüketiciler, karşılıksız çeki olan esnaf, ticaret erbabı, senedi protestolu olanlar, kredisi olan bütün kişi ve kurumlar faydalanacak.
■ Halen ödenmemiş çeki olan 566 bin 116 kişi.
■ Kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi.
■ Tüketici, taşıt ve konut kredileri nedeniyle yasal takibe düşen 1 milyon 729 bin 846 kişi.
■ Ticari kredilerden yasal takip borcu olan 535 bin 379 şahıs şirketi ve 99 bin 928 sermaye şirketi af kapsamına alınacak.
■ Kara listeye giren ancak borcunu daha önceden ödeyenler de aftan yararlanacak
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