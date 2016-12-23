Hangi üründen ne kadar vergi alınacak?

23 Aralık 2016 Cuma, 11:47:07 | Güncelleme: 12:35:52
HABERTURK.COM
Ticari amaç dışında yurt dışında getirilecek TV-radyo, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılında alınacak bandrol bedelleri belirlendi
1
1|45
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu kapsamda, 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak.
2
2|45
İşte tebliğle göre, oto radyo alıcıları, videolar, bilgisayar ve tabletler ve cep telefonlarından tahsil edilecek bandrol bedelleri:
3
3|45
TELEVİZYONLAR
HABERİN DEVAMI
4
4|45
51 Ekrana kadar (51 dahil): 10 Euro
5
5|45
51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil): 16 Euro
6
6|45
67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil): 22 Euro
HABERİN DEVAMI
7
7|45
85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil): 34 Euro
8
8|45
116 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil): 40 Euro
9
9|45
148 Ekran üstü: 80 Euro
HABERİN DEVAMI
10
10|45
Oto Televizyonu: 8 Euro
11
11|45
RADYOLAR
12
12|45
Cep tipi radyo alıcıları: 1 Euro
HABERİN DEVAMI
13
13|45
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi), üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler: 1 Euro
14
14|45
Oto radyo alıcıları: 1 Euro
15
15|45
Taşınabilir radyo alıcıları: 2 Euro
HABERİN DEVAMI
16
16|45
VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar): 18 Euro
17
17|45
Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan 'Set Üstü Kutusu (Set Top Box)' cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı: 7 Euro
18
18|45
BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)
HABERİN DEVAMI
19
19|45
TELEVİZYON AĞIRLIKLI BİRLEŞİK CİHAZLAR
20
20|45
Televizyon-Radyo: 9 Euro
21
21|45
Televizyon-Radyo-Teyp: 13 Euro
HABERİN DEVAMI
22
22|45
Televizyon-Video: 19 Euro
23
23|45
Televizyon-Radyo-Video: 21 Euro
24
24|45
RADYO AĞIRLIKLI BİRLEŞİK CİHAZLAR
HABERİN DEVAMI
25
25|45
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman): 1 Euro
26
26|45
Taşınabilir (pilli) radyo-pikap: 3 Euro
27
27|45
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar: 3 Euro
HABERİN DEVAMI
28
28|45
Oto radyo-kasetçalar: 3 Euro
29
29|45
Oto radyo-Kompakdiskçalar: 4 Euro
30
30|45
Taşınabilir (pilli) radyo-Kompakdiskçalar: 4 Euro
HABERİN DEVAMI
31
31|45
Radyo-Kasetçalar: 5 Euro
32
32|45
Radyo-Kompakdiskçalar: 7 Euro
33
33|45
Radyo-Pikap: 7 Euro
HABERİN DEVAMI
34
34|45
Radyo-Kasetçalar-Pikap: 14 Euro
35
35|45
Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar: 18 Euro
36
36|45
Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar: 18 Euro
HABERİN DEVAMI
37
37|45
DİĞER CİHAZLAR:
38
38|45
Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzeri: 2 Euro
39
39|45
Radyo ve/veya TV'li navigazyon cihazları: 7 Euro
HABERİN DEVAMI
40
40|45
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri: 15 Euro
41
41|45
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri: 15 Euro
42
42|45
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları: 10 Euro
HABERİN DEVAMI
43
43|45
Cep telefonları (Dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler): 20 Euro
44
44|45
Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar: 10 Euro
45
45|45
Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar: 18 Euro