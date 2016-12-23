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Hangi üründen ne kadar vergi alınacak?

23 Aralık 2016 Cuma, 11:47:07 HABERTURK.COM

Ticari amaç dışında yurt dışında getirilecek TV-radyo, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılında alınacak bandrol bedelleri belirlendi

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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu kapsamda, 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak.

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    İşte tebliğle göre, oto radyo alıcıları, videolar, bilgisayar ve tabletler ve  cep telefonlarından tahsil edilecek bandrol bedelleri:

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    TELEVİZYONLAR

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    o bir defaya mahsus olmaz artık demedi demeyin.....
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