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Konut satışı
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Konut satışında tarihi rekor gelecek

Konut satışları, yılın 11 ayında, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 200 bine dayandı. Satış rakamlarının yıl sonunda en az 1 milyon 300 bini bulması ve yeni bir tarihi rekor kırması bekleniyor

23 Aralık 2016 Cuma, 13:02:24 Güncelleme: 13:04:06 AA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu.

Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

Darbe girişimi atlatıldıktan sonra artış hızlandı
Yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bu ayda yaşandı. Geçen yıl temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı bu yıl yüzde 15,8 düşüşle 81 bin 343'te kaldı.

Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25,1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655'e ulaştı.

Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında satış rakamının 1 milyon 198 bini aştığını belirterek, aralık ayından da umutlu olduklarını söyledi.

Durbakayım, "Aralık ayında da en az 100 bin satış olacağını ve konutta yeni bir tarihi rekor kırılacağını düşünüyorum. Yılı 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 350 bin arasında bir rakamda kapatırız." ifadelerini kullandı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Özellikle son 2 ayda yüzde 25'in üzerindeki artışta Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası kredi faiz oranlarının düşmesinin yüzde 100 etkisi oldu. Önce kamu bankaları sonra da diğerleri faizi yüzde 1,10-1,15'lerden yüzde 0,90'lara çekti. Bu düşüş insanların ev alma isteğini tetikledi." diye konuştu.

 

 

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