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Bülent Tüfenkci
İŞ-YAŞAM

Gümrüklerden 1,4 milyar liralık 'yeniden yapılandırma' tahsilatı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında gümrük idarelerine 4 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi

23 Aralık 2016 Cuma, 13:09:38 Güncelleme: 13:13:31 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, 19 Ağustos'ta yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" çerçevesinde bazı gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faiz ve zam alacaklarının yapılandırıldığını anımsattı.

Düzenleme kapsamında gümrük müdürlüklerine yapılan 4 bin 243 başvurunun 3 bin 952'sinin kabul edildiğini dile getiren Tüfenkci, toplamda 3 milyar 229 milyon 46 bin 84 liralık borcun yapılandırıldığını bildirdi.

Yapılandırma işlemi sonucunda, 1 milyar 559 milyon 142 bin 122 liralık alacağın tahakkuk ettirildiğini belirten Tüfenkci, toplam tahsilat miktarının da 1 milyar 402 milyon 398 bin 504 lira olduğunu söyledi.

Tüfenkci, AK Parti hükümetleri olarak hayata geçirdikleri ekonomi politikalarıyla hem ticaretin gelişmesine katkıda bulunduklarını hem de tüketicilerin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda gerekli önlemlerin vakit geçirilmeksizin alındığını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Küresel ortamda yaşanan bazı ekonomik sorunların ülkemizi en düşük seviyede etkilemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Türkiye güçlü bir ekonomi ve her türlü saldırının üstesinden gelebilecek siyasi istikrara sahip bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz."

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