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Halil Aydoğan
İŞ-YAŞAM

Halil Aydoğan: Büyük projelerin finansmanında yer almaktan gururluyuz

VakıfBank Genel Müdürü Aydoğan, "Ülke gelişimine ve istihdama katkı sağlayacak büyük projelerin finansmanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yer almaya devam edeceğiz" dedi

23 Aralık 2016 Cuma, 14:27:05 Güncelleme: 14:27:50 AA

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, ülke gelişimine ve istihdama katkı sağlayacak büyük projelerin finansmanında yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, gelecek dönemlerde de bu tür projelerin finansmanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

Halil Aydoğan, 2016 gerçekleşmeleri ile gelecek yıla ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirirken, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti. Bu dönemde VakıfBank'ın aktif toplamının yüzde 8,02 büyüdüğü belirten Aydoğan, aktifler içerisinde en büyük paya sahip olan kredileri sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 1,35 artırdıklarını söyledi.

Halil Aydoğan, mega projelere verilen kredilerin ikinci elde satılması konusunda yabancı bankalardan gelen taleplere ilişkin, "Bu talepler uzun zamandır dillendiriliyor. Ülke olarak önemli yatırım merkezlerinden biri olduğumuzu ve bu kredilerin çok önemli, özellikli ve güvenilir krediler olduğu düşünüldüğünde yüksek talep görecek yeni bir yatırım aracı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Proje kredileri alanında ülke gelişimine ve istihdama katkı sağlayacak büyük projelerin finansmanında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Aydoğan, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin finansmanında yer alma konusunda da, "Önümüzdeki dönemlerde de bu tür projelerin finansmanında yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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