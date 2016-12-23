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güneş enerjili yol
İŞ-YAŞAM

Dünyanın güneş enerjili ilk yolu Fransa'da trafiğe açıldı

Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Tourouvre-au-Perche isimli kasaba, dünyanın ilk güneş enerjili yoluna ev sahipliği yapıyor

23 Aralık 2016 Cuma, 16:02:25 Güncelleme: 16:10:29

Fransa, Perşembe günü Ekoloji Bakanı Segolene Royal'in yaptığı açılışla dünyanın ilk güneş enerjili yoluna kavuştu.

600 metre uzunluğundaki yolun güneş panelleriyle donatılması 5 milyon euro’ya mal olurken, 2 yıllık periyotta 2000'den fazla sürücü yolu test etti. Testlerde, yolun 3 bin 400 nüfuslu bir köyün elektrik ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı araştırıldı.

Bakan Royal projeden övgüyle bahsederken, 1 milyon kilometrelik bir karayolu ağına sahip olan Fransa'da her 1000 kilometre bir yollara güneş paneli yerleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Yollara yerleştirilen paneller, çatı gibi eğimli alanlara yerleştirilen panellere göre daha az verim sağladığı için bu fikre şimdilik pek sıcak bakılmıyor.

TEPKİLER DE VAR

Fransız hükümetinin masraflarını üstlendiği proje için Normandiya'nın seçilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Zira Normandiya'nın başkenti Caen şehri, yılda sadece 44 gün güçlü bir güneş ışığına sahip oluyor.

Eleştirilerin odak noktası ise kamu parasının kullanımı için uygun maliyetli bir projenin tercih edilmemesi.

Le Monde gazetesine konuşan CLER enerji dağıtım şirketinin Başkan Yardımcısı Marc Jedliczka, teknolojinin avantajlarından yararlanırken, yapılan yatırımların elde edilecek faydadan daha pahalı olmaması gerektiğine dikkat çekti.

ntv'nin haberine göre yenilenebilir enerji birliği Jean-Louis Bal da bu tarz projelerde fiyata, ürüne ve yaşam süresine bakmak gerektiğini söylüyor. Bal, bu yüzden şimdilik bir cevabı olmadığını belirtiyor.

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