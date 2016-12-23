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İŞ-YAŞAM

Türk sebzelerinin Rusya yasağı kalkıyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. Karar 26-27 Aralık'ta açıklanacak

23 Aralık 2016 Cuma, 16:11:28 Güncelleme: 16:26:36 AA

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık’ta açıklanacağını bildirdi.  Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 17 saat önce
    haydi hayırlısı
  • Misafir 17 saat önce
    hayırlı olsun
  • Misafir 18 saat önce
    Artık Türkiye ile Rusyanın arasına kimse giremez
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