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tüketici güveni
İŞ-YAŞAM

ABD'de tüketici güveni 12 yılın zirvesinde

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), aralıkta 98,2’ye yükselerek 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:26:08 Güncelleme: 12:42:04 AA

Michigan Üniversitesinin raporuna göre UMICH, aralık sonunda ay ortasına kıyasla 0,2 puan daha artarak, 98,2 oldu. Böylece, ocak 2004’ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 98 olarak belirlenmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, endeksin Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Curtin, şunları kaydetti:
"Tüketici güvenindeki yükseliş politikalarda beklenen değişimleri yansıtıyor ancak spesifik detaylar henüz bilinmiyor. Bu olumlu beklentiler politika değişiklikleri kanunlaşmadan büyümeyi hızlandırabilir ve Trump'ın başkanlığını ölçmek için daha yüksek standartların oluşmasına neden olabilir."

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