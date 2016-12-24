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Cep telefonu fiyatları
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'Cep telefonu fiyatları artacak' iddiası

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, "Yılbaşından itibaren kur kaynaklı zamlarla ÖTV'deki olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olacağız." dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:45:04 Güncelleme: 12:47:45 AA

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir fiyatlara yansıtılmayan, ama yılbaşından itibaren uygulanması kaçınılmaz hale gelecek olan kur kaynaklı zam ve ÖTV'deki olası artışla cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişe şahit olunacağını savundu.

Bu durumun telefon satışlarında düşüşe ve kayıt dışı işlemlerde artışa neden olacağını öne süren Ekşi, "Oysa vergi oranlarında artış yerine, yapılacak düzenlemelerle kayıt dışı ticarette yaşanan ÖTV ve KDV kaybının önüne geçilerek, 2016 yılındaki cep telefonu satışlarından elde edilenden, 3-4 milyar lira daha fazla vergi toplanması, vergi oranlarını azaltarak dahi mümkün görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, bu yılın başında 40 liralık ÖTV zammıyla geçen yıl 120 lira artı KDV olan minimum ÖTV tutarının 160 lira artı KDV olmak üzere, 188,8 liraya yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, vergisiz fiyatı 1 lira olan bir telefonun KDV ve ÖTV ile 189,98 liranın altında satılamayacağı anlamına geliyor, ama bu yıl yazılı ve görsel basında 189 liranın altında satılan çeşit çeşit telefon gördük. Bu da ciddi bir vergi kaçağı yaşandığının aleni kanıtıdır. Geçen yıl da uyardık, yeniden uyarıyoruz, eğer müdahale edilmezse vergi kaçağı geçen yılın da üzerine çıkacak ve hedeflenen vergi gelirine ulaşılamayacağı gibi kayıtlı ve kayıt dışı iş yapanlar arasında ciddi bir haksız rekabet oluşacak. Devletimizin kanun ve nizama uygun davrananların yanında duracağını biliyoruz, ancak uygulanması muhtemel ÖTV zammı, istenilen sonuçları vermektense daha önce olduğu gibi maalesef kayıt dışı iş yapanların ekmeğine yağ sürecek gibi görünüyor. Bu tip zamlar, özellikle ekonomik segmentte yer alan telefonların daha yüksek oranda etkilenmesine sebep oluyor. Bu segmentte cihaz almayı planlayan tüketiciler, 2017'de ne yazık ki daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilirler."

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