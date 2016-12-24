Ahmet Arslan: Ankara-İzmir YHT hattı 3 yıl içinde hizmete sokulacak

Manisa programı kapsamında Vali Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projelerinde gelinen aşamalara ilişkin bilgi verdi.



Arslan, İstanbul ile İzmir'i birbirine bağlayan otoyolun yaklaşık üçte birine karşılık gelen 112 kilometrelik bölümünün Manisa'dan geçtiğini, bu otoyolun yanında Manisa’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayacak ikinci otoyol için de proje çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Arslan, Manisa'nın endüstriyel büyüklüğüne dikkati çekerek, bu yatırımların kalkınmaya hizmet edeceğini söyledi.



Bakan Arslan, "Endüstrinin, ekonominin kalbi olan bir şehirde mevcut tren yollarının rehabilitasyonu ve yüksek hızlı tren yapılması da çok önemliydi. Bunu da arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Ankara’dan Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir'e gidecek hızlı tren hattının ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yeri kalmadı. İnşallah onu da 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Böylece Manisa’nın otoyollar, yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren hatları ve bölünmüş yollarıyla çok daha gelişmiş hale gelmesini sağlamış olacağız." dedi.



Yüksek Hızlı Tren hattının Manisa şehir merkezindeki mevcut hat üzerinden geçmeyeceğine işaret eden Arslan, şehrin kuzeyinde yer alan otogarın güneyinden geçecek hattın çevre yoluna paralel olarak ilerleyeceğini ifade etti.

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