Reddedilme korkusu cep krediyi doğurdu

Akbank, girişimcilikle özdeşleşen kurumların başında geliyor. Bunda 10 yıldır Endeavor ile omuz omuza çalışmasının etkisi büyük. Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için bugüne kadar pek çok projeye imza atan Endeavor, bilgi birikimini gençlerle paylaşmak için başlattıkları CaseCampus Vaka Çalışmaları Programı’nı sürdürüyor. Programın detaylarını konuşmak ve programa katılmış 2 genç mezunun deneyimlerini dinlemek için Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Endeavor Başkanı Emre Kurttepeli ve Yönetici Direktörü Didem Altop ile buluştuk. Suzan Sabancı Dinçer, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için girişimcilik çok önemli” diyerek, bu nedenle kültür-sanat, eğitim-gönüllülük temalarının yanına girişimciliği de 3’üncü sosyal sorumluluk teması olarak seçtiklerini vurguluyor. Her ne kadar konu teknoloji odaklı yeni şirketler üzerinde yoğunlaşsa da, sohbet sırasında Sabancı Dinçer, kurum içerisindeki girişimciliğin önemine de dikkat çekiyor. Akbank’ta hayata geçen örneklerden bahsederken ilginç bir konuya da değinen Sabancı Dinçer, cepten kredi uygulamasının nasıl doğduğunu anlatıyor: “Sene 2005. Kredi satmak istiyoruz, kimse almıyor. Neden olmuyor, diye şubelerimizden geri dönüşleri alırken, bize dediler ki “Müşteriler mahalledeki şubeye gelip belki de reddedilecekleri endişesiyle yüz yüze kalmak istemiyor. Belki mahallede saygın bir doktor ya da muhteber bir kişi. Ama ‘Şubede kredim reddedilirse’ diye görüntü vermek istemiyor. Bunun üzerine cepten kredi uygulamasını başlattık ve bu şekilde verilen krediler toplamın yüzde 20’sini oluşturmaya başladı. Bu sistem öyle bir çalıştı ki, muazzam talep aldık.”

GİRİŞİMCİLER 190 MİLYON TL KREDİ KULLANDI

Genç bir girişimci, özellikle de sadece bir fikirle yola çıkanlar, kredi bulmada sıkıntı yaşayabiliyor. Sabancı Dinçer, Akbank olarak Endeavor Türkiye’nin seçtiği girişimciler için kredi havuzu oluşturduklarını anlatarak “Endeavor yeşil ışık yaktıysa bizim için süreç hızlanıyor. Uygun teminat, vade ve faiz koşulları sunuyoruz. Bugüne kadar 190 milyon TL kredi kullandırdık” diyor.

PORTFOLYO 1.5 MİLYAR $’lık DEĞERE ULAŞTI

Emre Kurttepeli, toplam Endeavor girişimci şirket sayısının 54’e ulaştığını, bu şirketlerden 1 milyar dolar değerinde 14 başarılı satışın gerçekleştiğini hatırlatıyor. “Girişimci portfolyosu toplam 1,5 milyar dolar değerine ulaştı” diye devam eden Kurttepeli, önemli olanın etkin girişimcilik olduğunu, yani oyun değiştiren fikirler olduğunu vurguluyor.

BUGÜNE KADAR 2 BİN 564 BAŞVURU OLDU

CaseCampus programına bugüne kadar toplamda 2 bin 564 başvuru oldu. Programa katılanların yüzde 64’ünü erkekler oluştururken, katılımcıların 172’si mezun, 75’i ise aktif öğrencilerden oluştu.

‘VAKA KÜTÜPHANEMİZİ GENÇLERE AÇTIK ’

CaseCampus hakkında bilgi veren Didem Altop, kendi birikimleri olan bir vaka kütüphanesinin oluşmaya başladığını, bunu gençlerle paylaşmak istediklerini belirterek, şu bilgileri paylaşıyor: “Burada başarılı girişimcilerin yaşadıkları süreçler, zorluklar, başarılar genç adaylarla paylaşılıyor. Yazılı vaka çalışmaları ve videolu anlatımlarla online platformda canlı forum tartışmaları ve İstanbul’da konferanslar düzenleniyor. Program bitiminde kendi fikrini hayata geçirmek isteyen seçili sayıdaki mezuna, MentorCampus ile Endeavor mentorlarından destek alma ve TalentCampus ile melek yatırım ağları, start-up’lar ve inkübasyon merkezleri ile Akbank’ta öncelikli staj şansı tanınıyor.”

Meltem ERSOY / GAZETE HABERTÜRK