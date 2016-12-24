Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Dünyanın bu en zor coğrafyasında bin yıldır bir tek biz ayaktayız. Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim, bu ruhu koruyalım." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat'a altıncı kez geldiğini ve her gelişinin hayırlı bir olaya vesile olduğunu söyledi.



MATSO Turizm Fakültesinin temelini geçen sene attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu sene de Allah nasip etti, yine birlikte açıyoruz. Bu mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisi, Türkiye'nin Avrupa'daki imajı ve yerini güçlendirmek için yıllarca çalıştı. Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisine başkan seçilen ilk Türk. AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi kritik görevler üstlendi. Antalya ve Manavgat için kritik önemdeki Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin de mimarlarından." diye konuştu.



Çavuşoğlu'nun memleketinden, toprağından hiç kopmadığını, Türk özel sektörünün ve camialarının hep yanında olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, zor bir dönem yaşayan turizmcilere, Çavuşoğlu'nun da desteğiyle Kredi Garanti Fonu desteğinin sağlandığını anlattı.



Manavgat'ın turizmin kalbi konumunda olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"250 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en çok yatağa sahip bölgesi. Antalya'ya gelen turistin 3'te 1'ini tek başına burası ağırlıyor. Yılda 5 milyar dolar katma değer sağlıyor. Yani Manavgat Türkiye'nin cari açığını 5 milyar dolar azaltıyor. Bu işin okulu yapılacaksa, en önce burada olmalı. İşte MATSO elini taşın altına koydu. Manavgat'ın geleceği için çok önemli, çok vizyonel adımlar attılar. Öyle bir heyecan ve azimle çalıştılar ki 24 ayda bitmesi planlanan okulu 10 ayda bitirdiler. Odamızla iftihar ediyorum.



Bana zaman zaman soruyorlar, 'bu odalar ne iş yapar' diye. İşte Manavgat'ı dünyanın en iyi turizm hizmetini veren bölge haline getirmek için 5 milyon turisti 15 milyona çıkarmak için adım atıyorlar. Sadece şehrine değil, ülkesinin geleceğine yatırım yapıyor. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, yönetimi ve meclisine teşekkür ediyorum."



MATSO'nun Paris, Londra odalarıyla yarışır, 5 yıldızlı bir oda haline getirildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Manavgat'ın, tarımıyla turizmiyle çok daha iyi noktalara geleceğini inandığını vurguladı.



Hisarcıklıoğlu, "Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Dünyanın bu en zor coğrafyasında, bin yıldır bir tek biz ayaktayız. Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim, bu ruhu koruyalım." dedi.





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