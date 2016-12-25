50 liraya kadar nakit harcıyoruz

Türkiye’de kartlı ödemelerin payı her geçen gün artarken, nakit ile kartlı ödemeler arasındaki makas da hızla kapanıyor. Öyle ki, 2010 yılında yapılan toplam 788 milyar TL harcamanın 220 milyar TL’si yani yüzde 28’i kartla yapılırken, 2015

yılında toplam 1 trilyon 340 milyar TL’lik harcamanın yüzde 39.2’si yani 526 milyar TL’si kartla yapıldı. 2023

yılında ise kartlı ödemelerin payının yüzde 55 çıkması öngörülüyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, harcamaların ödeme araçlarına dağılımına bakıldığında tutar yükseldikçe kart kullanımının arttığı ortaya çıkıyor. Şöyle ki, 50 TL’ye kadar olan tutarlarda kredi kartı kullanımı yüzde 50’nin altında

seyrederken, 50-100 TL arasındaki tutarda kredi kartı kullanımı yüzde 58’e çıkıyor. 100-250 TL arası tutarda ise kredi kartı kullanımı yüzde 72’ye çıkıyor.

Sektörlere göre bakıldığında ise kartın nakit harcamayı açık ara geride bıraktığı sektör giyim oldu. Giyim sektöründe harcamaların yüzde 81’i kredi kartıyla yapılırken, sadece yüzde 16’sı nakit harcandı. Buna karşın nakit ödemenin en fazla yapıldığı yer ise yüzde 26 kartlı ödeme oranına karşılık yüzde 63 nakit ödeme gerçekleşen kafe harcamaları oldu. Öte yandan 2015 yılında temassız ödemeler ortalama 9 saniye ile en hızlı ödeme yöntemi olurken nakit ödemeler ortalama 16 saniye sürüyor.

SEFER YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK