Vodafone Türkiye ve Habitat Derneği’nin düzenlediği “Yarını Kodlayanlar” projesinin son etabı İstanbul Vodafone Plaza’da düzenlendi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Yarını Kodlayanlar” projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hasan Süel, proje kapsamında İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde 7-14 yaş arası 1000 çocuğa kodlama eğitimi verildiğini açıkladı.

İLK DEFA TÜRKİYE’DE

Süel, “Yarını Kodlayanlar projemizle geleceği dijitalle şekillendirecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aslında yarının neslini bugünden hazırlıyoruz. Proje sayesinde sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Bu kapsamda bir projenin ilk defa Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Süel, “Yarını Kodlayanlar projesinin uzun soluklu olmasını istiyoruz. Eğitimleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz ve 2017’de daha fazla çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz” diye konuştu. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, doğru zamanda doğru proje yaptıklarını belirterek, “Kodlama eğitimi ile gelecekte yerli yazılımın gücünü yükseltmeyi ve yeni iş alanları yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

YİĞİTCAN YILDIZ / GAZETE HABERTÜRK