Vergide nakit yerine kart dönemi

Kamu alacaklarının tahsilinde elektronik ödeme yaygınlaştırılırken, nakit para kullanımı minimuma iniyor. Vergi dairelerinin tahsilatını yaptığı 300’ün üzerindeki gelir türünün de kredi kartı ile tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni model ile hem kayıt dışı ile daha etkin mücadele edilmesi, hem de sahte para ile işlem yapılması ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışma ile her türlü idari para cezaları, ücret ve gelir kazançları yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden yapılacak. Böylece devlet mükelleflerden direk olarak tahsilat yerine muhatap bankalar olacak.



İNDİRİM GELEBİLİR



Kredi kartı ile tahsilat yapıldığında alacağın takibini yine bankalar yapacak. Sadece Maliye Bakanlığı’nın milyonlarca mükelleften milyarlarca liralık alacağı bulunuyor. Kamunun işlemlerinde nakit paranın kaldırılmasına yönelik çalışmaların yeni yılda hız kazanacağına dikkat çeken GİB kaynakları, “Her şeyin sistemden ödenmesi planlanıyor. Gerekirse buna elektronik ortamda yapanlarla ilgili destekleyici bazı şeyler de olabilir. İndirimler düşünülüyor. Bazı öneriler var. Örneğin nakit para yerine bir ödemenin kartla ya da elektronik bankacılıkla yapılması halinde yüzde 0.25 gibi oranlardan başlamak üzere bazı indirimler yapılması masada tartışılıyor” tespitini yaptı. Kamu gelirlerinin önemli gelir kalemlerinden olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezaları, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezası, karayolları taşıma kanunu idari para cezası, gayrimenkul sermaye iradından kaynaklı gelir vergisi, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeler kredi kartı ile tahsil edilebiliyor.



SAHTEKARLIK ÖNLENİR

Kamuda nakit para yerine tüm ödemelerin elektronik bankacılık ile kredi kartı üzerinden yapılmasının güvenli işlemleri de beraberinde getireceğine dikkat çeken Maliye kaynakları, “Nakit paranın kalkması sahtekarlıkları da önler. Vergi dairesi 300’ün üzerinde gelir türü tahsilatı yapıyor. Bir bölümünde kredi kartına geçildi ama geçilmeyen çok sayıda ödeme var. Banka üzerinden ödeme yapılmasını istiyoruz” dedi.



BANKA TAHSİLAT KANALI GENİŞLİYOR



GİB’in 2016 Yılı Performans Programı’nda yer alan bilgilere göre de vergi ve diğer gelirleri toplamada etkinliğin artırılması hedefleniyor. Borcu hakkında bilgilendirilen mükellef sayısı artırılarak cari dönemde ödenmesi gereken vergi ve diğer kamu gelirlerinin tahsilat oranının yükseltilmesi planlanıyor. mme alacaklarının süresinde, kolay ve daha düşük maliyetle tahsilatını sağlayabilmek için banka tahsilat kanallarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında bankalarda Web-Banka-Tahsilatları modelinin geliştirilmesi, banka ortamlarında program geliştirme, bankaların internet şubelerinden ve Otomatik Para Çekme Makinelerinden (ATM) vergi tahsilatı yapılmasının yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken, alternatif ödeme imkanları genişletilecek.



ORMAN DESTEĞİ ARTIYOR



Arıcılık ve bal üretiminin artırılması amacıyla bu alana yönelik destekler artıyor. Bugüne kadar 286 adet bal ormanı kurulurken üç yıllık yol haritası hazırlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2019 yılına kadar 179 yeni bal ormanı kurarak toplam sayıyı 465’e çıkarmayı hedefliyor. Orman Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda Türkiye bal üretiminde dünyada altıncı sıradan ikinci sıraya yükseldi. Bakanlık Türkiye’deki trüf mantarı potansiyelinin de ortaya çıkartılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını arttırdı. AB Türk bankalarına ucuz kredi kapısı açtı Türkiye’de finans sektörünün sağlamlığı bir kez daha teyit edildi. Avrupa Komisyonu, Uygulama Kararı ile Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında 575/2013 sayılı Avrupa Birliği (AB) düzenlemesi açısından, Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul etti. Geçen hafta alınan karardan karardan sonra banka olarak dikkate alınacak, bundan sonra da düşük nispette risk ağırlığına tabi tutulacak. Söz konusu karar doğrultusunda, Türk bankalarının AB ülkelerinden temin edebileceği fonlar açısından kaynaklara erişim ve maliyet avantajı sağlanacak.



UCUZ ELEKTRİK İÇİN KÖMÜRE DESTEK



Türkiye enerji ithalatını azaltmak ve elektrik üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yerli kömüre yönelik yatırımlarını artırıyor. Yerli kömürden elektrik üretecek yeni model kapsamında hem vatandaş ve sanayici ucuz elektrik tüketecek hem de kömür madenciliği geliştirilecek. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre bu kapsamda 2017 yılında kömür arama ve üretimi için 645 milyon Türk Lirası yatırım yapılması planlanıyor. Çalışmalar Enerji Bakanlığı’nın yeni yatırım modeli çerçevesinde yürütülecek. Kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği kim üretecekse ihaleyi de o firma alacak. Bu kapsamda 7 milyar tona yakın linyit rezervinin değerlendirilecek. TÜİK Avrupa’ya gelin verdi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milli gelir hesaplama yönteminde güncellemeye gitti. Avrupa ulusal hesaplar sistemine uyum kapsamında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 1998 yerine 2009 bazlı hesaplanıyor. Buna göre kişi başı milli gelirde 2 bin dolara yakın artış meydana geldi. Yeni hesaplama yöntemine ilişkin gazetecilere bilgilendirmede bulunan TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, kurumla ilgili bazı bilgileri de paylaştı. Avrupa İstatistik Ofisi olan Eurostat ile teknik düzeyde ilişkilerin olağanüstü olduğunu aktaran Aktaş, “Bizden kız alan EUROSTAT uzmanı var. Yani danışmanlığa gelip de bizim buradan bir kızı beğenip, alanlar var. Burada ev satın alanlar var” dedi.

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