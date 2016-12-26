İŞ-YAŞAM HABERLERİ
27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
asgari ücret
İŞ-YAŞAM

2017'de asgari ücret ne kadar olacak?

Daha önce üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta tekrar bir araya gelecek. Henüz netleşmeyen asgari ücret rakamının bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle ilgili işçi, işveren, hükümet neler talep ediyor? TUİK rakamları ne diyor?

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:22:40 Güncelleme: 11:13:43

Milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.Yapılan görüşmelerde işçiler, işveren ve sendikalar faklı asgari ücret için rakamlar talep etti
 
İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETİ 1600 TL İSTİYOR

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.

 
DİSK: ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILSIN

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

 
İŞVERENLER ZAM İSTEMİYOR

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

 
BAKAN MÜEZZİNOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.
 
TÜİK NET YAŞAM MALİYETİ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

 
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

 
ASGARİ ÜCRET 1350 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1352.73 TL

 
ASGARİ ÜCRET 1400 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

 
ASGARİ ÜCRET 1600 TL OLURSA

Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 2027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL
Posta

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 9
  • Misafir 9 saat önce
    Asgari gecim indirimini asgari ucret ten haric yapsinlar kimse zam istemez gecen yol icine kattilar milletzarar etti
  • Misafir 13 saat önce
    Bugün çalışan. asgari ücretli bir vatandaş 12 saata o maasi alıyor hani hak hukuk
  • Misafir 13 saat önce
    yap zammı ekonomiye can gelsin. adam paranın turşusunu kurmuycak alacak harcayacak ekonomiye can verecek. böyle az verilirse adam ne yapsın harcamaz tabi.
  • Misafir 13 saat önce
    ınsanca yasamak ıstıyoruz yeter artık ayaklanın 1600 lıra bıle geçınmemıze yetmiyo yeterın artık ınsanlara zulum etmeyın bır mıllet vekılı kacpara alıyor onca surıyeliye ekmek var nıye bukadar turk vatandası zor sartlara zorlanıyo aclık sınırı altındayız uyan turkıye uy garıban 3 kurusa ev bakıyor
  • Misafir 14 saat önce
    yok dedesinin maaşını alma.yok babasının maaşını alma.bu saltanat sürüyo ama.yurt dışında var mı böyle bi saçmalık.ne yatarsa onu alıyosun.bunların hepsinin değişmesi lazım.
  • Misafir 14 saat önce
    ayağını yorganına göre uzatmak zorundasın, ülkede ayak uzun yorgan kısa ise biraz toplanıp öyle idare edeceksin
  • Misafir 14 saat önce
    vergi dışı bırakılabilir , zaten aldıkları neki
  • Misafir 14 saat önce
    devlet babada varsa verecek yoksa ne yapsın canınımı verecek
  • Misafir 14 saat önce
    keşke üç bin olsa ama ülkenin geliri belli gideri belli
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kreşlerden KDV indirimi talebi
İŞ-YAŞAM

Bakanlığa iletildi!
Mehmet Ali Akben: Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var
İŞ-YAŞAM

3 yeni banka geliyor!
Emekliye 4’lü fırsat
İŞ-YAŞAM

4 yeni fırsat!
Vergide nakit yerine kart dönemi
İŞ-YAŞAM

Yeni dönem başlıyor!
Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
İŞ-YAŞAM

Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
Avrasya Tüneli mi, köprü mü?
İŞ-YAŞAM

Aynı saatte yola çıktılar, ne kadar sürede vardılar?
Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'DAN ALKOL ZAMMINA İNÖNÜ'LÜ CEVAP!
Maliye Bakanlığına sınavla 100 hazine avukatı alınacak
İŞ-YAŞAM

MALİYE BAKANLIĞINA SINAVLA 100 HAZİNE AVUKATI ALINACAK
Mehmet Müezzinoğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
KOSGEB'in faizsiz kredi ödemeleri başladı
İŞ-YAŞAM

O PARALAR ÖDENMEYE BAŞLANDI!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açıldı
İŞ-YAŞAM

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme