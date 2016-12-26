2016'da hizmete giren projeler

5 | 30

252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip köprü, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre uzunluğuyla dünyanın 4'üncü en büyüğü oldu. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması bakımından örnek gösterilen köprü, 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.