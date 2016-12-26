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2016'da hizmete giren projeler

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:37:23 AA

Türkiye'de bu yıl, teknolojisi ve yatırım büyüklüğü dolayısıyla merakla beklenen projeler hayata geçirildi

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    Türkiye'de bu yıl, yatırım bütçesinin büyüklüğü ve teknolojisi dolayısıyla merakla beklenen dev projeler hizmete alındı.

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    Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete alınırken, Ilgaz Dağı'nı dize getiren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de bugün hizmete açılıyor.

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    AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, hizmete sunulan ulaşım projelerin önemli bir kısmı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 saat önce
    onlar konuşur RTE yapar :)
  • Misafir 7 saat önce
    HALKA HİZMET, HAK'KA HİZMETTİR.
  • Misafir 8 saat önce
    allah c.c. nazardan saklasın
  • Misafir 8 saat önce
    Allah nazarlardan korusun belki 20-25 sene önce yapılması gerekenler şimdi yapılıyor inş. bundan sonra bi engel çıkmaz ilerleme devam eder.
  • Misafir 9 saat önce
    Fazla söze ne hacet...
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