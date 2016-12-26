İŞ-YAŞAM HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kemal Uzan
İŞ-YAŞAM

Kemal Uzan davası zaman aşımından düştü

İşadamı Kemal Uzan ile eski ÇEAŞ Genel Müdür Yardımcısı Başar'ın da arasında olduğu 7 kişinin "Rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" suçlarından yargılandığı 2 dava dosyası, 10 yıllık zaman aşımı nedeniyle düşürüldü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:44:49 Güncelleme: 11:48:19 AA

Adana'da işadamı Kemal Uzan ile eski Çukurova Elektrik AŞ (ÇEAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Başar ve bilirkişiler Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay'ın "Rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" suçlarından yargılandığı 2 dava dosyası zaman aşımından düşürüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Uzan, Başar, Yılmazsoy, Tülü, Eğer, Yıldırım ile Demirbay katılmadı.

Farklı olaylarla ilgili "rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" iddiasıyla açılan iki davanın birleştirildiği duruşmada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan soruşturma ve kovuşturma ile toplanan deliller, tüm dosya kapsamına nazaran, sanıklar hakkında 'rüşvet alma, rüşvet verme ve bu suçlara aracılık etme' suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde 765 Sayılı TCK'nın 102/3 maddesi uyarınca zaman aşımı koşulları gerçekleştiğinden açılan kamu davası hakkında düşme kararı verilmesine, sanıklardan Kemal Uzan hakkındaki yakalama kararının hükümle birlikte kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti, Kemal Uzan, Mehmet Ertuğrul Başar, Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay'ın yargılandıkları 2 ayrı dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca, Uzan hakkındaki yakalama emrinin kaldırılması, daha önce kefaletle serbest bırakılan sanıklar Yılmazsoy'un 5 bin, Başar'ın ise 10 bin lirasının da iade edilmesi kararlaştırıldı.

Berke Barajı inşaatında iddia edilen usulsüzlükler ve el konulan ÇEAŞ'a ait malların tespiti için açılan davalarda görevlendirilen bilirkişilerin rüşvet aldığı gerekçesiyle "rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" suçlamasıyla iki ayrı dava açılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kreşlerden KDV indirimi talebi
İŞ-YAŞAM

Bakanlığa iletildi!
Mehmet Ali Akben: Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var
İŞ-YAŞAM

3 yeni banka geliyor!
2017'de asgari ücret ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM

29 Aralık'ta belli olacak!
Emekliye 4’lü fırsat
İŞ-YAŞAM

4 yeni fırsat!
Vergide nakit yerine kart dönemi
İŞ-YAŞAM

Yeni dönem başlıyor!
Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
İŞ-YAŞAM

Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'DAN ALKOL ZAMMINA İNÖNÜ'LÜ CEVAP!
Maliye Bakanlığına sınavla 100 hazine avukatı alınacak
İŞ-YAŞAM

MALİYE BAKANLIĞINA SINAVLA 100 HAZİNE AVUKATI ALINACAK
Mehmet Müezzinoğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
KOSGEB'in faizsiz kredi ödemeleri başladı
İŞ-YAŞAM

O PARALAR ÖDENMEYE BAŞLANDI!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açıldı
İŞ-YAŞAM

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme