İŞ-YAŞAM
2016'da buna para yatıran köşeyi döndü
26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:17:36 | Güncelleme: 15:48:35
2016 yılı tüm dünya piyasalarında dalgalanmaların oldukça fazla olduğu bir yıldı. İşte 2016 yılında değeri en fazla artan ve azalan emtialar...
-
1
1
|
24
Kakao
Yılbaşına Göre (%): -29,49
-
2
2
|
24
Kabuklu Pirinç
Yılbaşına Göre (%): -20,36
-
3
3
|
24
Buğday
Yılbaşına Göre (%): -16,28
-
4
4
|
24
Canlı Sığır
Yılbaşına Göre (%): -14,99
-
5
5
|
24
Mısır
Yılbaşına Göre (%): -3,62
-
6
6
|
24
Platin
Yılbaşına Göre (%): 0,17
-
7
7
|
24
Yulaf
Yılbaşına Göre (%): 0,58
-
8
8
|
24
Altın
Yılbaşına Göre (%): 6,74
-
9
9
|
24
Kahve
Yılbaşına Göre (%): 7,46
-
10
10
|
24
Etanol
Yılbaşına Göre (%): 10,38
-
11
11
|
24
Pamuk
Yılbaşına Göre (%): 10,41
-
12
12
|
24
Soya Yağı
Yılbaşına Göre (%): 13,26
-
13
13
|
24
Soya Fasulyesi
Yılbaşına Göre (%): 13,52
-
14
14
|
24
Gümüş
Yılbaşına Göre (%): 13,75
-
15
15
|
24
Bakır
Yılbaşına Göre (%): 16,33
-
16
16
|
24
Paladyum
Yılbaşına Göre (%): 16,52
-
17
17
|
24
Soya Unu
Yılbaşına Göre (%): 16,53
-
18
18
|
24
Şeker
Yılbaşına Göre (%): 19,09
-
19
19
|
24
Benzin
Yılbaşına Göre (%): 27,95
-
20
20
|
24
Portakal Suyu
Yılbaşına Göre (%): 32,56
-
21
21
|
24
WTI Ham petrol
Yılbaşına Göre (%): 43,14
-
22
22
|
24
Kalorifer Yakıtı
Yılbaşına Göre (%): 49,54
-
23
23
|
24
Brent türü petrol
Yılbaşına Göre (%): 49,95
-
24
24
|
24
Demir
Yılbaşına Göre (%): 88,43