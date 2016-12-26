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İŞ-YAŞAM

2016'da buna para yatıran köşeyi döndü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:17:36

2016 yılı tüm dünya piyasalarında dalgalanmaların oldukça fazla olduğu bir yıldı. İşte 2016 yılında değeri en fazla artan ve azalan emtialar...

  • 1
    1 | 24

    Kakao

    Yılbaşına Göre (%): -29,49

  • 2
    2 | 24

    Kabuklu Pirinç

    Yılbaşına Göre (%): -20,36

  • 3
    3 | 24

    Buğday

    Yılbaşına Göre (%): -16,28

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 saat önce
    bunlar dolar bazinda mi, tl bazinda mi ?
  • Misafir 6 saat önce
    tren kaçtı nasıl yatıralım
  • Misafir 7 saat önce
    yağsız domuz mu? türkiyede gelişti galibah sektör
  • Misafir 8 saat önce
    paramı varki yatırsaydık
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