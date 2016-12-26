HABERTÜRK TV ekibi sabahın erken saatlerinde yollara düştü. İki farklı güzergahı kullanarak Eminönü'ne ulaşmaya çalıştı. Ekiplerden biri Avrasya Tüneli'ni kullanırken, diğer ekip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullandı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan ekip, yola çıktıktan kısa süre sonra yoğun trafikle karşılaştı. O dakikalarda ikinci ekip Avrasya Tüneli'ne girmiş, akıcı trafikte ilerliyordu. İlk ekip Ataşehir TEM ayrımına yaklaşırken, ikinci ekip tünelin çıkışını gördü.



Avrasya Tüneli'ni kullanan ekip 13.2 kilometrelik yolu 25 dakikada tamamlarken, köprü yolunu kullanmak isteyen ekip trafiğe takıldı ve 20 dakikada 2 kilometre yol gidebildi. Göztepe'den sadece köprüye 58 dakikada ulaştı.



Köprü ekibi, sadece 3 kilometre daha uzun olan güzergahta, fazladan 44 dakika kaldı trafikte. Yani 16.2 Kilometrelik yolu 1 saat 18 dakikada geçti. Avrasya Tüneli'ni kullanan ekip 13.2 Kilometrelik yolu 25 daikada geçti.

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