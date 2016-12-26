İŞ-YAŞAM HABERLERİ
27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Avrasya Tüneli
İŞ-YAŞAM

Avrasya Tüneli mi, köprü mü?

Geçen hafta açılan Avrasya Tüneli İstanbul trafiğine ne kattı? HABERTÜRK TV ekibi, iki farklı güzergahı kullanarak Göztepe'den Eminönü'ne ulaşmaya çalıştı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:04:56 Güncelleme: 16:42:39

HABERTÜRK TV ekibi sabahın erken saatlerinde yollara düştü. İki farklı güzergahı kullanarak Eminönü'ne ulaşmaya çalıştı. Ekiplerden biri Avrasya Tüneli'ni kullanırken, diğer ekip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan ekip, yola çıktıktan kısa süre sonra yoğun trafikle karşılaştı. O dakikalarda ikinci ekip Avrasya Tüneli'ne girmiş, akıcı trafikte ilerliyordu. İlk ekip Ataşehir TEM ayrımına yaklaşırken, ikinci ekip tünelin çıkışını gördü.

Avrasya Tüneli'ni kullanan ekip 13.2 kilometrelik yolu 25 dakikada tamamlarken, köprü yolunu kullanmak isteyen ekip trafiğe takıldı ve 20 dakikada 2 kilometre yol gidebildi. Göztepe'den sadece köprüye 58 dakikada ulaştı.

Köprü ekibi, sadece 3 kilometre daha uzun olan güzergahta, fazladan 44 dakika kaldı trafikte. Yani 16.2 Kilometrelik yolu 1 saat 18 dakikada geçti.  Avrasya Tüneli'ni kullanan ekip 13.2 Kilometrelik yolu 25 daikada geçti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 8
  • Misafir 8 saat önce
    zamanını önemsemeyen için avrasya birşey ifade etmez normaldir fakat zamanı değerli olanlar için ilaç gibi bir proje oldu.
  • Misafir 8 saat önce
    göztepe neresi ya ? nerdeyse haremden giriyor
  • Misafir 8 saat önce
    Süre farkı dışında yakıt giderinide hesaplamak lazım.
  • Misafir 8 saat önce
    Avrasya tünelinin paraları şubat ayına kadar şehit ailelerine gidecekmiş bilginize
  • Misafir 8 saat önce
    Şehitler köpsüsü Avrupa istikametinde ücretsiz, Avrasya tüneli 15 TL.
  • Misafir 8 saat önce
    Fark bayagi ediyor
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kreşlerden KDV indirimi talebi
İŞ-YAŞAM

Bakanlığa iletildi!
Mehmet Ali Akben: Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var
İŞ-YAŞAM

3 yeni banka geliyor!
2017'de asgari ücret ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM

29 Aralık'ta belli olacak!
Emekliye 4’lü fırsat
İŞ-YAŞAM

4 yeni fırsat!
Vergide nakit yerine kart dönemi
İŞ-YAŞAM

Yeni dönem başlıyor!
Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
İŞ-YAŞAM

Trump'ın ticaret politikaları 2017'nin en büyük riski
KOSGEB'in faizsiz kredi ödemeleri başladı
İŞ-YAŞAM

O PARALAR ÖDENMEYE BAŞLANDI!
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açıldı
İŞ-YAŞAM

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILDI!
Maliye Bakanlığına sınavla 100 hazine avukatı alınacak
İŞ-YAŞAM

MALİYE BAKANLIĞINA SINAVLA 100 HAZİNE AVUKATI ALINACAK
Mehmet Müezzinoğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılıyor
İŞ-YAŞAM

100 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR!
2016'da hizmete giren projeler
İŞ-YAŞAM

DÜNYA SIRALAMALARINI ALT ÜST ETTİLER!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme