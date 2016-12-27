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Yeni yılda fatura vermeyene de almayana da ceza geliyor

Vergi usul kanununda yer alan ücret sınırları ve ceza miktarları 2017 yılında uygulanmak üzere yüzde 3.83 artırıldı

27 Aralık 2016 Salı, 10:28:55 Güncelleme: 10:32:25 DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, gelecek yıl, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek.

Vergi Usulsüzlükleri ve cezalarına ilişkin sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirkeliraeri için 130 lira, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80 lira, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak belirlendi.

Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak belirlenirken, en az ceza haddi damga vergisinde 11 lira, diğer vergilerde 21 lira oldu.

Bilanço hesabına göre defter tutma hadleri; alış ve satış tutarlarına göre 170,00 lira ve 230,00 lira, yıllık gayri safi iş hasılatına göre 90,000 olarak belirlendi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    Böyle bir kanun özal zamanında çıkarılmıştı diye hatırlıyorum.Hatta vergi iadesi zarflari dolduruyorduk bir zmanlar
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