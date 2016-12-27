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TÜİK'ten GSYH verilerinde revizyon

TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerinde revizyona giderek mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekslere de yer verdi

27 Aralık 2016 Salı, 16:58:10 Güncelleme: 16:59:02 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinde revizyona giderek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endekslerine yer verdi.

TÜİK'in internet sitesindeki duyuruya göre, bu yılın 3. çeyreğindeki GSYH verilerine ilişkin revizyona gidildi.

Önceki bültende GSYH tahmini, sadece zincirlenmiş hacim endeksi için yüzde 1,8 daralma olarak açıklanırken, revizyonda takvim ile mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endekslerine de yer verildi. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise aynı dönemde yüzde 2,7 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatındaki daralma ise zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7'den yüzde 9,2'ye, ithalattaki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 2,4'e revize edildi.

Duyuruda, 12 Aralık 2016'da Avrupa Hesaplar Sistemi'ne (ESA-2010) uyumlu GSYH üçüncü çeyrek haber bülteni ile mevsimsellikten arındırılmayan serilerin yayımlandığı anımsatılarak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilerin ise "Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, III. Çeyrek Haber Bülteni" ile kamuoyunun kullanımına sunulduğu aktarıldı.

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