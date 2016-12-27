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GollerCepte
İŞ-YAŞAM

GollerCepte’de en çok Fernandao’nun golü izlendi

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 16. haftada atılan 23 gol, 110 bin 77 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı oldu

27 Aralık 2016 Salı, 17:43:43 Güncelleme: 17:45:21

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 16. haftanın en popüler golü Fenerbahçe’nin yıldızı Jose Fernandao’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında atılan toplam 23 gol, 110 bin 77 kez izlenirken sarı-lacivertlileri deplasmanda Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 15 bin 462 kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı oldu. İstanbul’daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 42 bin 250 kez izlendi. 5-1 ev sahibinin galibiyetiyle biten karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler mücadelesi ise 40 bin 566 kişi tarafından izlenen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oldu.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 16. haftasındaki karşılaşmalar toplam 128 bin 993 kişi tarafından takip edildi. Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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