Sakarya'da bir şirkete kayyum atandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 şirkete kayyum atandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefette bulundukları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları ve FETÖ/PDY'ye üye oldukları" iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

İnşaat alanında faaliyet gösteren bir şirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasavvuf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanması için Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, "H.B Teras Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"ne kayyum atanmasına karar verdi.

Bu arada, daha önce FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şirket sahibi H.B. tutuklanmış, eşi A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sakarya'da soruşturma kapsamında daha önce de 22 şirkete kayyum atanmıştı.