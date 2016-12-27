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Mehmet Emin Karamehmet Hapis cezası
İŞ-YAŞAM

Karamehmet’e 7 yıl hapis cezası onandı

İşadamı Mehmet Emin Karamehmet'in "adiyen zimmet" suçundan aldığı 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

27 Aralık 2016 Salı, 23:14:31 Güncelleme: 23:21:32

Pamukbank'ın eski ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in "adiyen zimmet" suçundan aldığı 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2015 yılının aralık ayında verilen kararda, Karamehmet'in kendisine ve bankanın hissedarı olan Çukurova Grubu şirketlerine menfaat temin ederek zimmete geçirdiği ve bu şekilde "adiyen zimmet" suçunu işlediği belirtilerek, 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası vermişti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara sanık avukatları tarafından itiraz edilmişti.

Yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 30 Kasım 2016'da sanıklar Mehmet Emin Karamehmet, Orhan Emirdağ ve Osman Berkmen'in temyiz itirazlarını reddederek cezalarının onanmasına oyçokluğu ile karar verdi. Mahkeme başkanının ise karara şerh koyduğu öğrenildi.

GAZETE HABERTÜRK

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