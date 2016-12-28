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Fatma Teyze
İŞ-YAŞAM

Fatma Teyze bazlama şirketi kurdu, ismini markalaştırdı

Evinde yapıp sattığı bazlamaları çok beğenilince ürün çeşidini 41'e çıkararak şirket kuran 60 yaşındaki Fatma Teyze, ismini markalaştırdı ve 10 kadına da istihdam sağladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:14:29 Güncelleme: 10:11:00 İHA

Ankara Beypazarlı 60 yaşındaki Fatma Emeksizoğlu'nun soyadına tezat duran başarısı, çevresindeki 300 kadın girişimciye daha örnek oldu. 20 yıl önce ev ekonomisine katkıda bulunmak için bazlama yapıp satan Fatma Teyze'nin ürünleri çok beğenildi. Bu sayede dönemin belediye başkanının dikkatini çeken Fatma Teyze, ürünlerini Turist Pazarı'nda satmaya başladı. Zaman içerisinde küçük bir atölye kuran ve yanında çalışan 10 kadınla ürün çeşidini 41'e çıkaran Fatma Teyze, 2012 yılında ismini markalaştırdı.

İzmir'deki Souvenir Hediyelik Eşya Günleri'ne katılan Fatma Teyze'nin; Beypazarı kurusu, erişte, cimcik makarna, baklava, lokum, sebze kurusu, sarımsak kurusu, kekik, cevizli sucuk, tarhana ve sarmaları kapış kapış satılırken, Fatma Emeksizoğlu kendisinden sonra 300 Ankaralı kadının daha ürünlerini satıp gelir elde etmeye başladığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rahatsızlanınca çiftçiliği bırakarak bazlama yapıp satmaya başladığını kaydeden Fatma Emeksizoğlu, "Ramazan ayı başında 30 tane sattığım bazlama adedi, Ramazan ayı sonunda 300 adedi buldu. Bu durum dönemin belediye başkanının dikkatini çekmiş. Başkanın benimle görüşmek istediğini söylediler. İlk başta korktum. Sonra Turizm Pazarı'nda ürün satmam için teklifte bulundular. Önce inanmadım, 'bana gelene kadar başka kişi mi yok?' dedim. Turizm Pazarı'nda iyi satış yapınca atölye kurdum, yanıma çalışanlar aldım. İşler artmaya başladı. Ürün çeşidini 41'e çıkardık. 41 kere maşallah. Titizlikle çalışıyoruz, kaliteli malzemeler kullanıyoruz. 2012 yılında da ismimi markalaştırdım" dedi.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 5 saat önce
    Dönemin belediye başkanı kimdi?
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 6 saat önce
    helal olsunda boylelerinde kiymeti bilinmez
  • Misafir 6 saat önce
    MAŞALLAH
  • Misafir 6 saat önce
    Maşallah Allah nazardan saklasın.
  • Misafir 7 saat önce
    Dönemin belediye başkanı kimmiş?
  • Misafir 7 saat önce
    helal olsun Fatma teyzeme. Allah yolunu açık işlerini hayırlı eylesin
  • Misafir 7 saat önce
    işte böyle. göreyim sizi çocuklar.
  • Misafir 7 saat önce
    TÜRK KADINI HER ZAMAN ÇALIŞKANDIR
  • Misafir 7 saat önce
    teyze ellerinden öpüyorum.
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