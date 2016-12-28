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KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde değişiklik

İşletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşların, aynı anda en fazla 3 KOSGEB destek programından yararlanabilmesine yönelik düzenleme yürürlükten kaldırıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:07:30 Güncelleme: 10:10:08 AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB veri tabanında yer almak için KOSGEB’in "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Destek programlarındaki ödeme süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenecek.

Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenecek, programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilecek. İzleme ve değerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yapılacak.

Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Değişiklikle, işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşların, aynı anda en fazla 3 destek programından yararlanabilmesine yönelik düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

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