THY, 4+4 maaş zammını dondurmayı talep etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4 lük zammı donduralım talebine çalışanlar karar verecek.

Tük Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikasını ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + 4 zammı dondurmak istediklerini iletti. Sendika yönetimi ise teklifi üyelerine soracaklarını söyledi.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı "2017'de zamları donduralım" yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.

"DÜNYA DEVİ ŞİRKETLER GREVLE BOĞUŞUYOR"

Dünya havacılık sektörünün tamamından ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Tatlıbal, "Bugün dünya devi Air France, Lufthansa ve British başta olmak üzere bir çok büyük havayolu şirketi grevlerle boğuşuyor. Bu şirketler sürekli küçülerek, işçi çıkararak krizden en az zararla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu kriz dünyayı olduğu gibi ülkemiz havacılık sektörünü de birebir etkiliyor. Bunun yanı sıra Rus uçağının düşmesiyle başlayan, Atatürk Havalimanı'nın bombalanmasıyla devam eden ve 15 Temmuz gibi haince bir darbe girişimiyle zirveye tırmanan olaylar yüzünden ülkemiz büyük bir sıkıntıya girdi. Bundan gelirinin çoğunu transit yolcudan ve turistten sağlayan başta THY olmak üzere bir çok havayolu şirketimiz olumsuz etkilendi" dedi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede milli seferberlik ilan etti. Bu talep çok yerinde ve takdire şayandır. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY'nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017'de durumu toparlasın ve kar etsin" diye konuştu.

"TEKLİFİ ÜYELERİMİZE SORACAĞIZ"

Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, "Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.