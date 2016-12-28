Rusya'nın en büyük ikinci bankası Türkiye pazarına açılıyor

Rusya’nın ikinci büyük bankası VTB Group, Türkiye’deki faaliyetlerini güçlü bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.

VTB Group'un CEO Vekili ve VTB Capital Yatırım Bankacılığı Başkanı Riccardo Orcel, “Türkiye’yi en önemli uluslararası pazarlardan bir olma yolunda görüyoruz. Gelişmekte olan pazarlardaki uzmanlığımızın Türk müşterilerimizin uluslararası satın alma projelerine ve yapılandırılmış finansman işlemlerine önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte ekonomik dinamikler de hızla çalışmaya başladı. VTB Group'un CEO Vekili ve VTB Capital Yatırım Bankacılığı Başkanı Riccardo Orcel, Türkiye’deki faaliyetleri ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YOĞUN BİR PROJE LİSTEMİZ VAR"

VTB Capital olarak 2015 yılında Türk kurumsal şirketlerinin ilk 3 birleşme ve satın alma danışmanlarından biri olduklarını vurgulayan Orcel, “Yoğun bir proje listemiz var. Bununla birlikte gelişmekte olan pazarlardaki uzmanlığımızın Türk müşterilerimizin uluslararası satın alma projelerine ve yapılandırılmış finansman işlemlerine önemli bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, VTB Capital için en önemli uluslararası pazarlardan biri olma yolunda ilerlediğini kaydeden Riccardo Orcel şöyle konuştu: “VTB Capital, borç verme, birleşme ve devralma, emtia ve sermaye piyasalarında çok aktif. Bugüne kadar Türkiye’de 700 milyon Dolar’ı aşkın yapılandırılmış kredi ve emtia işlemlerine imza attık. Ayrıca, VTB Capital, yerel para tahvil ihrac eden ilk yabanci grup olarak 2012 ve 2013 senesinde 2 ve 3 yıl vadeli toplam 600 milyon TL tahvil çıkardı” diye konuştu.

VTB Capital’in Türk şirketleriyle olan işbirliklerini anlatan Orcel şöyle konuştu: “Geçtiğimiz sene Yıldırım Grubu’nun danışmanlığını yaparak Portekiz'e bugüne kadar yapılmış en büyük Türk yatırımı olan limanlar grubu Tertir'in satın alınmasında rol aldık. China Merchant Holding’in danışmanı olarak CMHI-CIC-COSCO konsorsiyumunu, İstanbul konteyner terminali Kumport'un yüzde 65'ini satın almasında temsil ettik.

Tüm bunların yanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlerinden biri olan İçtaş Holding’i, Pulkovo St. Petersburg Havalimanı’nın yeni terminal inşaatı, bu ay St. Petersburg'da açılan Western High Speed Diameter Ücretli Yolu ve Moskova-St. Petersburg M11 Yolu’nun inşaatı için görevlendirdik.”

"İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIYLA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

15 Aralık’ta İstanbul Four Seasons Bosphorus’ta VTB tarafından verilen resepsiyonun Türkiye’deki iş hacimlerinin genişlemesi açısından yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Riccardo Orcel şöyle devam etti: “İstanbul'da 150'den fazla Türk iş dünyası lideri ve üst düzey VTB Capital yöneticisinin katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptık.

Resepsiyonun açılış konuşması Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yapıldı. Sayın Simsek, Türk-Rus ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki diyalogun Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi ortak projelerle ivme kazandığını vurguladı. Sayın Şimşek’in, konuşmasında VTB Capital’in Türkiye piyasası için önemini vurgulaması çok değerliydi.

Çok verimli geçen bu toplantının iki ülke ve firmalarımız arasındaki işbirliğinin hızla gelişmesinde büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”