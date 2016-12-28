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Zeytin fiyatları
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Zeytinin fiyatı yüzde 40 arttı

Sofralık zeytinlerin zeytin sineği sebebiyle lekeli olması fiyatları yüzde 35-40 yükseltti. Zeytinin kilosu 18 liraya kadar çıktı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:13:10 Güncelleme: 14:14:32 AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda bir litre zeytinyağı 15 ile 18 lira arasında satışa sunulurken, yeni mahsul çizik yeşil, siyah sele ve salamura zeytinlerin kilosu da 15 ile 18 lira arasında satılıyor.

Sofralık zeytinlerin zeytin sineği vuruğu sebebiyle lekeli olması fiyatları etkiledi. Kaliteli ve lekesiz zeytin bulmakta zorluk çekilmesi fiyatların yüzde 35-40 artmasına sebep oldu. Zeytinyağı fiyatları ise bu yıl düştü. Sızma yağ 15 ila 18 liradan satılıyor.

Zeytin ve yağ ticareti yapan Zafer Soykara, bir litre zeytinyağı ile bir kilogram işlenmiş sofralık zeytinin aynı fiyata satıldığını ifade ederek, "Zeytin ve zeytinyağı fiyatları bu günlerde at başı gidiyor. Bunun sebebi zeytinin maliyetinin yüksek olması. Bu sene zeytin sineği mahsule zarar verdi. Lekeli zeytinleri sofralık zeytinlere dahil edemediğimizden dolayı fiyatlar yükseldi. Zeytinyağı fiyatları ise düştü" dedi.

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