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kahverengi yumurta
İŞ-YAŞAM

Tüketicinin talebi kahverengi yumurtanın fiyatını uçurdu

Kahverengi yumurtalar, tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle organik ve gezen tavuk yumurtalarını bile geçerek, tanesi 1,5 liraya ulaşan fiyatlardan satılıyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:21:01 Güncelleme: 14:23:32 AA

Folluktan çıkışında aralarında sadece 3 kuruş fark olan beyaz ve kahverengi yumurtaların fiyatı, tüketiciye ulaşana kadar dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

Türkiye'nin yumurta üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de beyaz yumurtanın kümesten çıkış son fiyatı tanede 27,5 ve kahverengide ise 30,5 kuruş şeklinde gerçekleşti.

Söz konusu yumurtalardan beyazı, büyükşehirlerdeki marketlerde 40 ile 75 kuruş arasında satılırken, kahverengisinin tanesi 1,5 liraya kadar çıkıyor. Pazar yerlerinde iki kat olan fiyat farkı marketlerde yaklaşık 3 katına ulaşıyor.

Organik, gezen tavuk, omega-3 ve selenyum içerikli gibi türde olanları bile marketlerde 1 lira ve altında satılırken, tüketicilerin yoğun talep gösterdiği kahverengi yumurtalar adeta cep yakıyor.

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, beyaz ile kahverengi yumurta arasındaki farkın tamamen ırklarından kaynaklandığını, aynı kümeste aynı yemle beslenen iki ırkın birinin beyaz diğerinin kahverengi yumurtladığını söyledi.

Piyasada tüketicinin yanıltıldığına dikkati çeken Kula, "Kahverengi yumurta, köy yumurtası olarak satışa sunuluyor. Bu, hiçbir zaman köy yumurtası değil, ırktan kaynaklanan bir yumurtadır. O yumurtaları da biz veriyoruz piyasaya. Bizden alıp bundan haksız kazanç elde edenler var." diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da kahverengi yumurtaların daha iyi olduğu savının şehir efsanesinden başka bir şey olmadığını, bu görüşün kahverenginin fiyatının diğerlerinden yüksek olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Besin değeri, lezzet ve pişme karakteristikleri bakımından her iki renk yumurtanın, aynı değerde olduğunu vurgulayan Tayar, "Tat ve beslenme değeri açısından kahverengi ve beyaz yumurta arasında hiçbir fark yoktur. Ne kahverengi yumurta daha iyi, ne de beyaz yumurta. İkisi de eşit. Kahverengi yumurta daha sağlıklı olduğu için pahalı değildir. Beyaz yumurtaya göre daha pahalıya satılmasının nedeni, tüketici tercihidir." diye konuştu.

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