TÜRK-İŞ Başkanlar kurulu asgari ücretin 1,600 TL olmasını teklif etti

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net 1,600 TL teklifinde ısrarcı olacaklarını açıkladı.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu dün çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuları görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net 1,600 TL'lik teklifinde ısrarcıdır" denildi.
Kurulun görüş bildirdiği diğer konular arasında taşeron uygulamasının yol açtığı sorunlar, vergide adaletsizlik ve terör
de yer aldı. Açıklamada "Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm işkollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir" görüşüne yer verildi.
"BU DENGESİZ YAPI İŞ YERİNDE BARIŞI ZEDELEYECEKTİR"
Öte yandan vergi konusunda ise "Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli düzenleme yapılmamıştır. Ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3.17 oranında arttırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi
ödemek durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı işyerinde barışı zedeleyecektir" görüşüne de yer verildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak ve 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.
Asgari ücret, 2016 için bekar bir işçi için brüt 1,647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1,300 lira olarak
uygulandı.
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Misafir 4 dakika öncebu insanlar nasıl geçiniyor allah rızası için bi düşünün yazık değilmi bu insanlara ayıptır günahtır...00
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Misafir 8 dakika önceÜCRET VERMESİNLER,SADECE BİR AYLIK GEÇİM MASRAFLARIMIZI KARŞILASINLAR RAZIYIZ00
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Misafir 57 dakika öncegünlerdir ev arıyorum ve 800 tl den aşagı ev yok buna bir de dogalgaz elektirik su eklenince ortalama 1.100 tl yi buluyor aylık ekmek günde 4 taneden 120 tl market alışverişi ayda 200 lira olsa sadece bunlar olsa 1420 ne kaldı elde çocuklar okula gidiyor ekstra masraflar da cabası bişey olmalı artk150
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Misafir 1 saat önceev kiralari 1000 tl istanbulda. bazi yerlerdede kira 100 tl. öyle baz alınmaz.Asgari ücret demek, hiç birşey bilmeyene bile 1600tl maaş demek, ki iyi bir rakam. herhangi bir meslek veya dil veya diploma sahipleri çok daha farklı ücret alabilme hakkına sahiptir.33
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Misafir 1 saat önceAsgari ucretliden vergi almasinlar şuanki ücrete razıyım60
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Misafir 1 saat önceHerşeyin hayırlısı00
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Misafir 1 saat önce1800 OLSAYDI KEŞKE30
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Misafir 1 saat önceKisi basi milli gelir 11000$ ise az bile istemişler90
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Misafir 2 saat önceEv kiraları 1000 tl olan bir şehirde 1600 tl bile az bence120