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TÜRK-İŞ Başkanlar kurulu asgari ücretin 1,600 TL olmasını teklif etti

Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette yapılacak artışın geçen yılın gerisinde kalmamasını talep ederek, 2017 için aylık net bin 600 lirada ısrarcı olduklarını bildirdi.

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:53:29 Güncelleme: 15:01:23 Reuters

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net 1,600 TL teklifinde ısrarcı olacaklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu dün çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuları görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücrette  2017 için aylık net 1,600 TL'lik teklifinde ısrarcıdır" denildi.

Kurulun görüş bildirdiği diğer konular arasında taşeron uygulamasının yol açtığı sorunlar, vergide adaletsizlik ve terör
de yer aldı. Açıklamada "Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm işkollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir" görüşüne yer verildi.

"BU DENGESİZ YAPI İŞ YERİNDE BARIŞI ZEDELEYECEKTİR"

Öte yandan vergi konusunda ise "Ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi için gerekli düzenleme yapılmamıştır. Ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3.17 oranında arttırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi
ödemek durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı işyerinde barışı zedeleyecektir" görüşüne de yer verildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak ve 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Asgari ücret, 2016 için bekar bir işçi için brüt 1,647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1,300 lira olarak
uygulandı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 4 dakika önce
    bu insanlar nasıl geçiniyor allah rızası için bi düşünün yazık değilmi bu insanlara ayıptır günahtır...
  • Misafir 8 dakika önce
    ÜCRET VERMESİNLER,SADECE BİR AYLIK GEÇİM MASRAFLARIMIZI KARŞILASINLAR RAZIYIZ
  • Misafir 57 dakika önce
    günlerdir ev arıyorum ve 800 tl den aşagı ev yok buna bir de dogalgaz elektirik su eklenince ortalama 1.100 tl yi buluyor aylık ekmek günde 4 taneden 120 tl market alışverişi ayda 200 lira olsa sadece bunlar olsa 1420 ne kaldı elde çocuklar okula gidiyor ekstra masraflar da cabası bişey olmalı artk
  • Misafir 1 saat önce
    ev kiralari 1000 tl istanbulda. bazi yerlerdede kira 100 tl. öyle baz alınmaz.Asgari ücret demek, hiç birşey bilmeyene bile 1600tl maaş demek, ki iyi bir rakam. herhangi bir meslek veya dil veya diploma sahipleri çok daha farklı ücret alabilme hakkına sahiptir.
  • Misafir 1 saat önce
    Asgari ucretliden vergi almasinlar şuanki ücrete razıyım
  • Misafir 1 saat önce
    Herşeyin hayırlısı
  • Misafir 1 saat önce
    1800 OLSAYDI KEŞKE
  • Misafir 1 saat önce
    Kisi basi milli gelir 11000$ ise az bile istemişler
  • Misafir 2 saat önce
    Ev kiraları 1000 tl olan bir şehirde 1600 tl bile az bence
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