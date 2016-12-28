Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2016 yılını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine bu yılı değerlendirdi, 2017 beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye açısından bu yılın diğer yıllara göre çok farklı geçtiğini belirten Tüfenkci, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve buna karşı gerçekleştirilen sivil direnişin ülke tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"2016 ÇOK MANİDAR BİR YIL OLDU"

Darbe girişiminin ardından ekonomik hayatın sekteye uğramadığına dikkati çeken Tüfenkci, "Bütün gece darbecilerle mücadele eden bu insanlar sabah kalktıklarında dükkanlarının, üretimlerinin, fabrikalarının başına geçtiler. Piyasaları hiç durdurmadan, aksaklığa mahal vermeden ekonomiyi de ayakta tutarak, şanlı bir direniş gösterdiler. Bunun için 2016 çok manidar bir yıl oldu." diye konuştu.

Tüfenkci, Türkiye'nin 2016'da çok yönlü terör saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, "DEAŞ, PKK, FETÖ ile mücadele, velhasıl ismini bildiğimiz bilmediğimiz, kimin maşası olduğunu bildiğimiz bilemediğimiz çeşitli örgütlerle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye ekonomisini büyütmeye, ekonomik anlamda kalkınmaya çalıştık." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA PİYASALARINDAN AYRI DÜŞÜNMEMEK LAZIM"

Türkiye'nin küresel ekonomik sisteme entegre bir yapıda olduğunu aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:"Türkiye'yi dünya piyasalarından ayrı düşünmemek lazım. Esasında baktığımızda 2009 krizinden sonra dünya ticaretinin toparlanamadığını gördük ve dünya ticaretinin daralan bir seyir izlediğini fark ettik. Bu noktada Türkiye de bundan ayrı düşmedi. 2015 yılında yüzde 4'lük büyümeyle beraber ilk ve ikinci çeyrekte büyüyen bir Türkiye var. Maalesef 3. çeyrekte büyüme trendini durdurmuş bir Türkiye gördük, ama 2016'nın son çeyreğinden itibaren yine Türkiye'nin büyüme trendine girmiş olduğunu göreceğiz. 2017'de de yüzde 5'lik bir büyümeyi bütün olumsuzluklara ve beklentilere rağmen yakalayacağız.

2017'nin 2016'dan daha iyi geçeceği muhakkak " Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı yanlı kararlar aldığına işaret eden Tüfenkci, bu kararlar sonrasında milletin daha fazla üretmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Tüfenkci, hükümet olarak bu gayretleri desteklemek amacıyla çeşitli destek paketleri hazırladıklarını belirterek, daima üreticinin ve çalışanın yanında yer aldıklarını dile getirdi. Tüfenkci, Bakanlık faaliyetlerine değinirken de iç ticaretin canlandırılması ve daha güvenli şekilde yapılması adına bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

"KAREKODLU ÇEK SİSTEMİNE GEÇTİK"

2017'de ticaret kolaylaşacak Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında şirket kuruluşlarını basitleştirdiklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu: "Şirket kuruluşlarını bir güne, maliyetlerini 876 liraya kadar düşürdük. Özellikle vatandaşlarımızın talebi vardı, çeke itibar kazandırılması... onunla ilgili düzenlemeyi yaptık, Meclisten geçirdik. İnşallah Ocak 2017'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Karekodlu çek sistemine geçtik. Burada karekod ile esnafımız, tacirimiz çek verenin künyesini, geçmişini görecek.

Hangi bankalarla ne kadar çalışıp, ne kadarını ödediğini ödemediğini görecek. Hapis cezasını geri getirdik. Bu tacirlemizin beklediği bir husustu." İflas ertelemelerin piyasa bozucu bir etkisi olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu nedenle iflas ertelemeyi zorlaştırma adına düzenleme yaptıklarını belirtti.

Zorlu rekabet ortamında küçük esnafın korunmasına yönelik birtakım tedbirleri de hayata geçirdiklerini aktaran Tüfenkci, bu çerçevede çeşitli krediler verildiğini söyledi. Küçük işletmelerin krediye ulaşmasını kolaylaştırma adına Taşınır Malların Rehini Kanunu'nu Meclisten geçirdiklerini hatırlatan Tüfenkci, "Bu, 1 Ocak 2017'den itibaren hayata geçmiş olacak. Burada özellikle kredi almakta zorlanan orta ve küçük işletmelerin ham maddelerini, makinelerini, markalarını teminat göstermeleri için 50 maddelik bir taşınır listesi oluşturduk ve buradaki her ürünü teminat gösterip kredi alabilecekler." diye konuştu.

"KÜÇÜK ESNAFA KREDİ DESTEĞİ SÜRECEK"

Bakanlık olarak gümrüklerde teknolojik altyapının iyileştirilmesi noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Tüfenkci, sınır kapılarındaki bekleme sürelerini kısaltarak ihracat maliyetlerini düşürdüklerini dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, açıkladıkları tedbir, destek ve teşvik paketlerine işaret ederek, 2017'nin 2016'dan daha iyi geçeceğini yineledi. Söz konusu paketlerin olumlu yansımalarının 2017'de görülmesini beklediklerini söyleyen Tüfenkci, şunları kaydetti: "Özellikle son açıkladığımız teşvik paketiyle beraber gerek istihdam desteği gerek SGK primini paylaşmak üzere yapmış olduğumuz destekler bizim reel sektörün canlandırılması noktasında beklentimiz.

Dolayısıyla 2017'nin hem reel sektörün canlandırılması hem ihracatın hem üretimin artırılması hem de yeni pazarlara açılım noktasında farklı bir yıl olacağını düşünüyorum. Küçük esnafımızı ezici rekabetten koruma adına kredi desteklerimiz artarak devam edecek. Bu noktada daha önce açıkladığımız esnafın şiddetle beklediği işsizlik fonundan tutun da sicil affına kadar birtakım düzenlemeleri de kısa zamanda hayata geçireceğiz."