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İhracat seferine ABD’den başlayacağız

2016 yılında ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine geçtiğimiz günlerde iş dünyasını ihracat seferine çağıran Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarından sonra demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, seferberliğe ABD pazarından başlama kararı aldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:35:36 Güncelleme: 16:39:18

Geçtiğimiz günlerde ülke ekonomisinin iyiye gitmesi için ihracatçılara çağrıda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var. Birinci seferberlik arzunuz ihracat olsun. Bunun için ne istiyorsanız yapalım” demişti. Şimşek’in bu çağrısına yanıt veren İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, “15 Temmuz 2016 sonrası ülkemizin içinde bulunduğu süreçte dünyada ülkemiz ekonomisine yönelik oluşan tedirgin bakış açısını olumluya çevirmek için devletimiz ile iş birliği içinde sürdürdüğümüz çaba karşılık bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu çağrı biz ihracatçılarda büyük heyecan yarattı. Bizde Şimşek’in bu çağrısına kayıtsız kalmayarak 2017 yılında ihracat seferine ABD pazarından başlama kararı aldık” dedi. Birliğin 2017 yılında ki hedef ülkelerinin Ekonomi Bakanlığı’nın da açıkladığı hedef ülkeler ile benzerlik taşıdığına da değinen Mertöz “Öncelikli hedef ülkemiz ABD. Başkanlık değişimi sonrası ABD ekonomisinin canlanmasını ve yatırımların artmasını bekliyoruz. ABD’ye yönelik olarak alt sektörlerimiz bazında fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Rusya ile ilgili olumlu gelişmeler doğrultusunda ticaretimizi de eski düzeye getirmek için gerekli faaliyetleri de Rusya’ya yönelik olarak gerçekleştireceğiz” dedi.



2016 YILINDA 6,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

6,2 milyar dolar ihracat ile 2016 yılını tamamlamayı ön gördüklerini belirten Mertöz, “Ocak – Kasım döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ton bazında 1milyon 640 bin ton artış göstermesine rağmen 5,6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı ön görüyoruz. Miktar bazında ihracatımız artarken değer bazında ihracatımız geçtiğimiz yılların gerisinde. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve paritede ki düşüş ihracatımızın 6,2 milyar dolarlara gerilemesine sebebiyet verdi. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız. İDDMİB olarak 5 UR-GE projesi yürütüyoruz. Buna ek olarak 2016 yılında 8 fuar, 8 sektör toplantısı, 3 alım heyeti, 200’e yakın eğitim ve alt sektörlerimize yönelik 2 çalıştay gerçekleştirdik. Birliğimizce yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Amerika’dan Endonezya’ya, Güney Afrika’dan İsveç’e, Güney Amerika ülkelerine yönelik olarak toplam 22 ülkeye faaliyetler düzenlendi” diye konuştu.



“2017 YILI HEDEFİMİZ İHRACATIMIZI YÜZDE 7,5 ARTIRMAK”

Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak önümüzde ki yıl ihracatı yüzde 7,5 seviyelerinde artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Mertöz, “2017 yılı hedefimiz de sektör ihracatımızı yüzde 7,5 artırarak döviz kurları ve emtia fiyatlarını göz önünde bulundurarak istatistiki analizlerle belirlediğimiz 6,7 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Tabi ki bu artışa sadece miktar bazında fazla satış yaparak ulaşmak yerine, katma değerli ve inovatif ürünler üreterek daha az ama daha pahalıya ürünlerimizi satarak ulaşmanın sektörümüze ve ülkemize uzun vade de daha çok yarar sağlayacaktır.  Birliğimiz faaliyetlerine bir katılan firmamız tekrar katılıyor. Sektördeki tüm ihracatçıları Birlik çatısı altında daha çok rol almaya davet ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle tüm ihracatçılarımızla daha başarılı işler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye söyledi.

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