Taksi tarifelerine değişiklik geliyor

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, bundan sonra İstanbul'da taksilerde indi-bindi ücretinin alınacağını söyledi. 8,75 lira olarak belirlenen indi-bindi ücretinin 2017 yılının ilk günlerinde uygulamaya konulacağı belirtildi.

İstanbul'da taksilere indi-bindi ücreti geliyor. Dünyada NewYork, Londra, Barselona gibi büyük şehirlerde uygulanan sistemin İstanbul'a geleceğini ifade eden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Kısa mesafede taksi şoförleri bazen müşteri seçme tarafına kaçıyor. Kısa mesafeye gitmek istemiyor. Müşteri de taksi bulamamaktan şikayetçi. Bu konudaki taleplerimizi UKOME ile paylaştık. Orada bir toplantı yapıldı ve karar alındı. 1 kilometrelik mesafeye de giden, 2,5 kilometrelik mesafeye de gidenden 8 lira 75 kuruş ödeyecek. Daha uzun mesafeye gidenden ekstra ücret alınmayacak. Yani taksimetrede zam yok. Karar tam anlamıyla bir hafta sonra uygulamaya konabilir. Bazen müşteriler de kısa mesafeye giden taksi nedeniyle binecek araç bulamıyor. Böylece bu sorunun da önüne geçilecek" dedi.

TAKSİCİLERE MESLEK MEN GELİYOR

Bu karara rağmen kısa mesafe için müşteri almak istemeyen taksi şoförlerine de ağır yaptırımlar getirileceğini kaydeden Uğur, "Kısa mesafeye gitmek istemeyen taksi şoförleri, eğer iki kez bu durumu tekrarlarsa bir ay boyunca meslekten alınacak. 2017'yi taksi yılı yapacağız, dünya taksisini inşaa ediyoruz" diye görüş verdi.

Müslim SARIYAR/ İSTANBUL