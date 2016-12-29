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Emekliye banka promosyonu ödemesi
İŞ-YAŞAM

Emekliye banka promosyonunda son durum ne?

Emekliler banka promosyonu için gözünü Başbakan Yıldırım’a çevirdi. Artık her an çalışmalara son noktanın konulması ve Ocak’ta da ödemelerin başlaması bekleniyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:32:45 Güncelleme: 09:49:10

11.6 milyon emekli, promosyonda muradına eriyor. Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalarda sona gelindi. Artık her an kararın açıklanması bekleniyor. Ocak'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor. Promosyon için Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesi, ödeme tutarı konusunda emeklileri umutlandırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bankalar arasındaki görüşmelerde ulaşılan rakamın, yükselmesi bekleniyor. Emeklilerin gözü promosyon müjdesini açıklayacak Başbakan Yıldırım'a çevrilmiş durumda. Promosyonda tutarın maaşa göre değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'Maaşı bin liranın altında olanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar', 'maaşı 2 bin liranın üstünde olanlar' olmak üzere 3 ayrı kademelendirme yapıldığı, buna göre 3 promosyon tutarı olacağı belirtiliyor. Bu durumda emekliler, maaşının yer aldığı kademe için belirlenen promosyon ödemesini alacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Emeklilere, banka promosyonu 3'er periyotta ödenecek. Emekli, promosyon ödemesini alacağı bankayla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede, maaş alınan bankanın bu süre içinde değişmeyeceğine yönelik taahhüt yer alacak. Banka da imzanın atılmasının ardından emekliye promosyon ödemesini gerçekleştirecek. 3 yılın sonunda emekli yine bankayla sözleşme imzalayarak yeni 3 yıllık ödemesini alacak. 3 yıllık promosyonun p eşin ve toplu olarak mı verileceği, yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3 eşit taksitte mi ödeneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak promosyonun tamamının ödeme süresinin başında peşin olarak verilmesi beklentisi var. Hem promosyonun ne kadar olacağı hem de nasıl ödeneceği, Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarıyla belli olacak. Çalışmayı tamamlayıp Başbakan Yıldırım'a sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyon müjdesini Başbakan'ın şekillendireceğini söylemişti..
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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    inşallah
  • Misafir 6 saat önce
    Yilbasindan once yataydi bi kilo et alir yerdik
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