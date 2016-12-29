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sicil affı
İŞ-YAŞAM

Hükümet harekete geçti, sicil affı geliyor

Sicil affı için geri sayım başladı. Yasa çıkınca, 11.5 milyon kişi ve 2.3 milyon şirketin sicili sıfırlanacak. Böylece kredi kapısı açılacak. Ancak yeni kredi için sadece sicil affı yeterli değil, kredi notu da çok önemli.

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:54:47 Güncelleme: 09:57:51

"Sicil affı çıktı, kesin kredi veya kredi kartı alırım" diye bir düşünceye kapılmayın. Bankalar, kredi almanıza tek engel kara liste ise bunu dikkate almayabilecek. Ama, sizin kredi notunuz kötüyse, bir başka deyişle faturalarınızı, kredi taksitlerinizi düzgün ödemiyorsanız ve 800'ün altında notunuz varsa banka olumsuz yanıt verebilir. Hiç şaşırmayın...

PİYASALAR NEFES ALACAK

Milyonlarca vatandaş ve şirket kara liste nedeniyle perişan olmuş durumda. Özellikle ekonominin daraldığı bu dönemde para bulamayan yani acil ihtiyaçlarını kredi çekip karşılayamayanların durumu daha da kötü. Hükümet, bu kişilere ve piyasalara nefes aldırmak için düğmeye bastı. Yakında çıkacak sicil affıyla kara listenin pençesine düşen, riskli müşteri kabul edildiğinden yıllarca kredi çekemeyen vatandaşa temiz sayfa açılacak.

ACİL ÇIKMASINI İSTİYOR

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; Torba yasa tasarısının içinde yer alan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Herkes yasanın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Meclis'in gündem yoğunluğu bunu belirleyecek. Ancak, Ocak itibarıyla affın hayata geçeceği ifade ediliyor. Beklenti yasanın hemen çıkması yönünde. Çünkü geciken her gün vatandaşı zora sokuyor.

NOTLAR NE ANLAMA GELİYOR?

0-500: Kredi alma ihtimali düşük olan puan türü.

500-800: Kredi başvurusu talebine riskle bakılan ancak ipotek veya kefil gösterme ile kredi verilebilecek olan puan türü.

800-1100: Kredi alması muhtemel olan az riskli grup.

1100-1400: Borçlarını zamanında ödeyebilen ve kredi notu iyi olan grup.

1400-1900: Tüm bankalardan kredi kullanabilen ve düşük faiz ile kredi alabilenleri temsil ediyor

NE YAPACAĞIM?

Yasanın çıkmasıyla her şey bitmiyor. Borcu olanlar ya da borcunu ödemeye devam edenler 6 ay içinde bankalara başvurmak zorunda. Şahısların veya şirketlerin sicil affından faydalanabilmesi için 6 ay içerisinde mutlaka kara listeye girmelerine sebep olan borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Borcunu ödeyen veya yapılandıran kişi ve şirketler yeni kredi alabilecek. Bankalar kredi talebinde bulunanları değerlendirirken kara listenin tutulduğu Bankalar Birliği bünyesindeki Risk Merkezi'nde bulunan kayıtları dikkate almayabilecek ve kredi açabilecek.

BANKA BAŞVURUYU ONAYLAMAZSA...

TBMM'de görüşülen kanun tasarısında, Risk Merkezi nezdindeki kayıtların silinmesinden sonra, bankalarca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtların dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle, bankaların söz konusu silinmiş kayıtları gerekçe göstererek çek karnesi ve kredi başvurularını reddetmeleri haksız fiil oluşturacak ve kanuna aykırı olacak.

Bununla birlikte, Borçlar Kanunu'na göre; bir kredi talebinin değerlendirilmesi aşamasında kredi politikaları ve risk yönetimi açısından hangi kriterlerin kullanılacağı ve bu kriterlere bağlı olarak kredi talebinin karşılanıp karşılanmayacağı kararı başvuru yapan bankanın yetkisinde bulunuyor.

Gazete Vatan

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