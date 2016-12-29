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İŞ-YAŞAM

2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı yapılacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:18:52 Güncelleme: 11:25:48 HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı bugün yapılacak. Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ BİN 600 TL

Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016'da bin 300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu.

DİSK: VERGİ DIŞI BIRAKILSIN

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın herhangi bir zamdan yana olmadığı belirtiliyor.

BUGÜN İŞSİZLİK MAAŞI:

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 1350 TL OLURSA

Brüt Asgari ücret: 1710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1352.73 TL

ASGARİ ÜCRET 1400 TL OLURSA

Brüt Asgari ücret: 1773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

ASGARİ ÜCRET 1600 TL OLURSA

Brüt Asgari ücret: 2027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL

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YORUMLAR 9
  • Misafir 10 saat önce
    1500-1600 lirayla kıt kanaat geçinmeye çalışanların Allah yardımcısı olsun.
  • Misafir 10 saat önce
    komisyon saat kaçta toplanacak
  • Misafir 10 saat önce
    saat kaçta toplanacaklar
  • Misafir 11 saat önce
    1600 lira olsunda bütün işyerleri kapansın.millet sokakta kalsın.yada bunu isteyen heralde emekli olunca daha çok maaş alınıcak onun hesabını yapıyor.zaten olursa yüzdelik çarpımlarıyla o şu an ki takama indirttirilir.onun demesiyle olmaz.
  • Misafir 11 saat önce
    emekliye zam, daha çok zam yapılmalı.
  • Misafir 11 saat önce
    1450.ortası budur uzatmayın
  • Misafir 11 saat önce
    işveren ayıp ayıp
  • Misafir 11 saat önce
    mehmet bey agzınızdan cıkacak son sözü merakla bekleyen kişilerden biriyiz insallah biz işçilerin yüzünü güldürürsünüz.
  • Misafir 11 saat önce
    15 temmuz gecesi param diyenler ve vatanım diyenler hükümet tutumunu görecepiz
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