Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı bugün yapılacak. Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak.



TÜRK-İŞ'İN TALEBİ BİN 600 TL



Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016'da bin 300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu.



DİSK: VERGİ DIŞI BIRAKILSIN



DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.



İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR



Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın herhangi bir zamdan yana olmadığı belirtiliyor.



BUGÜN İŞSİZLİK MAAŞI:



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ASGARİ ÜCRET 1350 TL OLURSA



Brüt Asgari ücret: 1710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGİ: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1352.73 TL



ASGARİ ÜCRET 1400 TL OLURSA



Brüt Asgari ücret: 1773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGİ: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL



ASGARİ ÜCRET 1600 TL OLURSA



Brüt Asgari ücret: 2027 TL

SGK primi: 238,73 TL

İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGİ: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL